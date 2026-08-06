Avusturyalı wingsuit sporcusu Marco Waltenspiel, Kapadokya'da balonlar arasında uçuş gösterisi yaptı.

Kapadokya üzerinde yaklaşık 2 bin 800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atlayan Red Bull sporcusu Waltenspiel, farklı irtifalardaki balonları slalom parkuruna dönüştürerek aralarından saatte 200 kilometre hızla geçti.

Uçuşun ardından Avusturyalı sporcu, "Wingsuit uçuşlarında her zaman doğayla birlikte hareket edersiniz. Ancak bu projede her irtifada bizi farklı rüzgar koşulları karşıladı. Her balona yaklaşırken rotamı yeniden hesaplamam ve saniyeler içinde doğru kararı vermem gerekiyordu. Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde bu uçuşu gerçekleştirmek kariyerimin en unutulmaz deneyimlerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

Waltenspiel'e uçuş boyunca eşlik eden Red Bull Skydive Team sporcusu Marco Fürst ise, "Bu proje yalnızca hız değil, kusursuz bir koordinasyon da gerektiriyordu. Bir yandan birbirimizi takip ederken diğer yandan sürekli değişen hava koşullarına uyum sağlamak zorundaydık. Ortaya çıkan görüntüler kadar perde arkasındaki hazırlık süreci de en az onlar kadar etkileyiciydi." değerlendirmesinde bulundu.