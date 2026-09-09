Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz, yabancı kuralı ve bu kuralın sarı-lacivertlilere verdiği zarar ile ilişkin değerlendirmede bulundu.

70-80 MİLYON EUROLUK KAYIP

Yabancı kuralını eleştiren Gündüz, "Türk futbolunda yabancı kuralını artık yalnızca sportif açıdan değil, kulüplerin bilançolarına verdiği zarar üzerinden de tartışmak zorundayız. Fenerbahçe'nin son dönemde yaşadığı tablo bunun en çarpıcı örneği. Kulübün yalnızca bonservis yatırımları ve kaybolan oyuncu değerleri üzerinden 70-80 milyon Euro'yu bulan bir ekonomik kayıpla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Üstelik buna fesih süreçlerinde oluşan maaş ve sözleşme yükleri dahil değil. Futbolda bir oyuncu yalnızca sahaya çıkan bir sporcu değildir. Aynı zamanda kulübün bilançosundaki önemli bir varlıktır. Bonservis ödediğiniz, maaşını karşıladığınız ve yatırım yaptığınız futbolcunun bir piyasa değeri vardır. Dolayısıyla federasyonların oluşturduğu düzenlemelerin kulüplerin bu varlıklarının değerini koruması gerekir."

TÜRK OYUNCUYA SÜRE VEREN KULÜBE ÖDÜL

Yasaklardan ziyade altyapıdan oyuncu çıkaranlara ödül verilmesi gerektiğini gereken Gündüz şöyle konuştu: "Ben olsam sistemi yasaklar üzerinden değil, ekonomik teşvik üzerinden kurarım. Altyapısından oyuncu çıkaran kulübü ödüllendiririm. Türk oyuncuya süre veren kulübe yayın havuzundan daha fazla pay veririm. Genç milli takımlara futbolcu yetiştiren kulüplere ekonomik avantaj sağlarım. Akademisinden yetiştirdiği oyuncuyu Avrupa'ya ihraç eden kulübün teşviklerini artırırım. O zaman kulüp başkanı hesap makinesini eline aldığında şunu görür: “Türk oyuncu oynatmak bana ekonomik olarak da kazandırıyor.” İşte sürdürülebilir sistem budur. Yasak koyduğunuz zaman kulüp mecbur olduğu için Türk oyuncu oynatır. Teşvik verdiğiniz zaman ise Türk oyuncu yetiştirmek kulübün ekonomik modelinin parçası haline gelir."