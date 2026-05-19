İngiltere'de yakın zamanda eski bir mülk satın alarak taşınan ev sahibi, konutun çatı ve bodrum katında başıboş kedilerin dolaştığını fark etti. Taşınma sürecinin ardından iki gün boyunca evin iç bölmelerinden düzenli olarak çaresiz miyavlama sesleri işitilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekiplerin duvarların yıkılması gerektiği yönündeki beyanı üzerine ev sahibi, sesin kaynağını tek başına aramaya karar verdi.

KULAĞINI DUVARA DAYAYARAK YERİNİ SAPTADI

Seslerin kesilmemesi üzerine sabaha karşı arama çalışmalarına başlayan ev sahibi, kulağını yüzeylere dayayarak inceleme yaptı. Sesin dış duvarlardan birinin iç kısmından geldiğini kesin olarak saptayan adam, elindeki bir çakı yardımıyla boyası çizilmiş olan alçıpan katmanı dikkatlice kesmeye başladı.

DELİKTEN KEDİNİN PATİSİ BELİRDİ

Eski mimari yapı nedeniyle alçıpanın arkasında geniş bir ahşap çerçevenin bulunması, ilk etapta görüş açısını ve müdahaleyi kısıtladı. Kesme işlemi derinleştirildikçe açılan küçük delikten kedinin patisinin dışarı uzandığı görüldü. Hayvana zarar vermemek adına kesici aleti bırakan ev sahibi, parmak uçlarıyla müdahale ederek kediyi sıkıştığı dar bölmeden çıkarmayı başardı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Duvar arkasında ne kadar süre mahsur kaldığı bilinmeyen yavru kedinin, operasyonun ardından güvenli alana alındığı bildirildi. İlk kontrolleri yapılan, besin ve su ihtiyacı karşılanarak temizlenen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu ve koruma altında dinlenmeye bırakıldığı aktarıldı.