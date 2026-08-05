Tayland’da oynanan maçta korkunç bir olay yaşandı… Narathiwat eyaletinde oynanan futbol maçında sahaya yıldırım düştü. FC Yala kulübü oyuncusu 24 yaşındaki Sofwan Awae tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 9 futbolcu da yaralandı. SAHADA KALP MASAJI YAPILDI Sahadaki futbolcular yıldırım düşmesinden sonra yere yığılan Sofwan Awae’ye kalp masajı uygulasa da 24 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti. FC Yala Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sofwan Awae'nin hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.