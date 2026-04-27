Ekonomi yönetimi, köprü, otoyol ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretlerinde yılın ilk yarısı için bir fiyat artışı öngörmüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın enflasyon hedefleri doğrultusunda, mevcut tarifelerin Haziran sonuna kadar korunması kararlaştırıldı.

GÖZLER TEMMUZ AYINDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, bilet ve geçiş ücretlerinde yapılacak olası bir güncelleme için Temmuz ayına işaret etti. Yılın ikinci yarısında enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler yeniden değerlendirilerek yeni bir yol haritası çizilecek.

MEVCUT FİYATLAR HAZİRANA KADAR DEVAM

Yılbaşında yapılan yüzde 25,49’luk artışın ardından ulaştırma hizmetlerinde stabilite aranıyor.

15 Ocak’taki zam sonrası Ankara-İstanbul hattı 930 TL'den satılmaya devam ediyor.

Doğal gazdaki kademeli tarife değişikliğine rağmen ulaşım fiyatlarına bu durumun yansıtılmaması hedefleniyor.

Haziran ayı sonuna kadar tarifelerde bir değişiklik beklenmezken, kesinleşecek zam oranları Temmuz ayındaki değerlendirme toplantılarında netleşecek.