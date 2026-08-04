Memphis Depay'ın Corinthians ile sözleşme uzatmak için talepleri 'yok artık' dedirtti

Esportiva'nın haberine göre; Hollandalı oyuncu, yıllık ücret talebinin yanı sıra kulübün birçok hakkından pay istedi. Statta kendisine özel bir loca tahsis edilmesi isteyen Memphis Depay, kendi etkinliklerini düzenlemek için de farklı bir istekte bulundu.

Brezilya ekibinin yönetiminden stadı kendi etkinlikleri için kullanma hakkının verilmesini isteyen Hollandalı futbolcu, bu etkinliklerden elde edilecek gelirin %50'sini de kendisi için istedi.

Söz konusu isteklerle yetinmeyen Memphis Depay, o tarihte kulüpte olmasa bile Corinthians'ın 2029 Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanması halinde alacağı primden pay verilmesini de yönetimden talep etti. Corinthians yönetiminin, bu istekler karşısında şaşırdığı ve görüşmelerin yavaşladığı da aktarıldı.