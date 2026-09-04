Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sanal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hedeflerinin Samsunspor’u hak ettiği yerlere getirmek olduğunu belirterek, geçmişte Samsunspor’a yapılanları unutmadıklarını ifade etti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçmişini inkar edenler, geleceğini asla inşa edemezler... Biz bizden önce Samsunspor'a yapılanları asla unutmadık ve bunları bilerek geldik ve bu kulübü Şampiyonlar Ligi'nde almadık. Türkiye'nin en değerli 5’inci büyük kulübü yapmak için gecemizi gündüzümüzü birbirine katarak ve vücudumuzu taşın altına koyarak ve de içimizdeki İrlandalılara rağmen başarılı olmaya ant içtik. Biz bunu bize inananlarla birlikte yaz demeden kış demeden inanarak çalışıp başaracağız. İnananların hikayesi mutlu biter. Allah'ım bu zorlu yolda hep bizim yanımızda olduğuna inanıyorum. Tek beklentimiz Samsun'daki çocukların yüzünün gülmesidir. Biz eski yönetimlerdeki gibi ağlatılan ve üzülen yeni nesil çocuklarımızı yetiştirmeyeceğiz. Onlar hep gülen, kazanan ve mutlu olan çocuklar olacaklar. Hedefimiz Samsun şehrinin en büyük markası olan Samsunspor'umuzu birlikte hak ettiği yerlere getirmektir. Dünü asla unutmadık ve unutmayacağız!” ifadelerine yer verdi.