Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün taraftarlarla fotoğraf çektirdi. 26 yaşındaki oyuncu Beşiktaşlı bir taraftarla da fotoğraf çektirirken yaşadığı diyalog gündem oldu.

Fotoğraf için yan yana gelen ikili poz verirken Beşiktaşlı taraftar, eliyle kartal pençesi yaptı. Akgün, yanındaki kişinin yaptığı kartal pençesini fark edince bir anda şaşırdı. Yunus Akgün, Beşiktaşlı taraftara dönereki "Bu ne oğlum? Niye böyle yapıyorsun?” dedi. Taraftarın ‘Ben Beşiktaşlıyım” demesi üzerine Yunus, ‘Hayır yapma’ diyerek genç taraftarı uyardı. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.