Çeşme’de yapılan, tozu halının altına süpürmek

Deniz Kimyası Uzmanı Prof. Enver Yaser Küçükgül, kaza sonrası temizleme çalışmalarının yetersiz olduğunu söyledi Küçükgül, “İlk gün hızlı ve doğru müdahale ile denize sızan yakıtın tamamı bariyer ile hapsedilip geri kazanılabilirdi” dedi

Deniz Kimyası Uzmanı Prof. Enver Yaser Küçükgül, kaza sonrası temizleme çalışmalarının yetersiz olduğunu söyledi Küçükgül, “İlk gün hızlı ve doğru müdahale ile denize sızan yakıtın tamamı bariyer ile hapsedilip geri kazanılabilirdi” dedi

Panama bandıralı Lady Tuna adlı yük gemisi 18 Aralık pazar günü Çeşme'nin Pırasa Adası yakınında karaya oturdu. Gemide dört yırtık oluştu. Yırtılan bölümlerden 110 ton fuel-oil denize sızdı.

Hızlı ve yeterli müdahale yapılmayınca tonlarca petrol, akıntının etkisi ile kıyılara doğru yayıldı. İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, kirlilikten en çok Ildır ve Paşalimanı koylarının etkilendiğini bildirdi.

23 Aralık'ta Çeşme Belediyesi işçileri kıyıda yüzeysel temizlik çalışmalarına başladı. 24 Aralık'ta ise MOST Denizcilik ve Çevre Hizmetleri A.Ş'ye bağlı 80 kişilik ekip temizlik faaliyetini başlattı.

FACİA SADECE KİRLİLİK DEĞİL

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Enver Yaser Küçükgül deniz faciasını SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Deniz Kimyası Uzmanı Küçükgül, kaza sonrası müdahalenin çok geç başlatıldığını ve temizleme çalışmalarının yetersiz olduğunu söyledi.

İlk yasal görevin liman başkanlığına düştüğünü söyleyen Küçükgül, “İlk gün hızlı ve doğru müdahale ile denize sızan yakıtın tamamı bariyer ile hapsedilip geri kazanılabilirdi” diye konuştu. Felaketin görünmeyen yönüne dikkat çeken Küçükgül, “Olay görünen kirlilikten ibaret değildir. Bu bir petrol hidrokarbonu. Yüzlerce organik bileşik içeriyor. Şansımızın olduğu tek şey sıcaklıkların düşük olması.

Dezavantaj, akıntılar ve dalgaların hakim olması. Bu nedenle geniş bir alana yayıldı. Geminin karaya oturduğu Pırasa Adası'nı merkeze alırsanız 10 kilometrelik bir alan etki altındadır” dedi.

BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ

Ekosistem açısından felaket yaşandığını belirten Küçükgül, “Gözden ıraklaştırmak için yapılan temizlik çalışmasi bilim ve teknolojiye uygun değil.

Kötü bir temizlikçinin evdeki tozları halının altına süpürmesine benziyor” ifadelerini kullandı.

Küçükgül, kıyıya ulaşarak kaya, taş ve kuma bulaşan fuel-oil'i basınçlı sıcak su ile yıkayıp, çözelti ortamında sıyırıp almaları gerektiğini söyledi.

Şu anda insanların denize girmesinin mümkün olmadığının altını da çizdi.