Almanya’da yaşayan Türklerden Cumhurbaşkanı’nın çağrısına yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat başında başlattığını açıkladığı "komşunu da al gel" kampanyası ile "yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, düğünlerini, nişanlarını gelip Türkiye'de yapsınlar" şeklindeki çağrısına Almanya'da yaşayan Türklerden yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ilgili Almanya’da DHA ekibine konuşan Türkler arasında “düğünümüzü gidip Türkiye’de yapabiliriz, güzel de olur” diyenler olsa da, “buralardan Türkiye’ye gidip düğün yapmak aileleri oldukça zora sokar” diyenlerin sayısı daha fazla.

DÜĞÜN İÇİN TÜRKİYE’YE GİDİP GELMEK KOLAY DEĞİL

Vatandaşların dile getirdiği zorluklardan bazıları şöyle:

“Düğünü Türkiye’de yapmak için aile ve yakın akrabalar, Türkiye’ye uçakla seyahat etmesi halinde bilet masrafları oldukça külfetli olacak, arabayla ise zaman ve başka zorluklar getirecek. Düğün yapacak ailelerde çalışan insanlar, düğün için izin alıp Türkiye’ye gidebilecek mi” sorusu önemli bir sorun olarak ortada.

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DÜGÜN SALONLARINA DARBE Mİ VURACAK

Almanya’da düğün salonlarının sayısı oldukça fazla. Salonların en fazla bir arada olduğu şehirlerden olan Duisburg, Essen ve Oberhausen’de konuyu sorduğumuz bir çok salon işletmecisi kameralara konuşmayı istemedi ama “Cumhurbaşkanı bu çağrısıyla, bizi mi batırmak istiyor, bizimde yatırımlarımız ve borçlarımız var, müşterilerimiz Türkiye’de düğün yaparsa bizlerin kaybı fazla olur” diyerek görüşlerini ifade edenler de oldu.

TÜRKİYE’DE DÜĞÜN İÇİN KİM NE DEDİ?

Gelsenkirchen’de yaşayan ve cumartesi akşamı Essen’de kınası olan 25 yaşındaki Hakan Sorhan, “Türkiye’de düğün önerisi hoşuma giderdi de, benim amcalarım, dayılarım tüm akrabalarım burada yaşadığına göre, hepsini Türkiye’ye nasıl götürebilirim. Zor olacağı için düğünümüzü burada yapıyoruz. Yoksa Türkiye’de olmasını tabi ki isterdim, havası, tadı başka oluyor Türkiye’deki düğünlerin” dedi.

Fransa’da yaşayan ve Essen’de yeğeni Ali Tubay Çiçek’in sünnet düğününe katılan Adem Çiçek, “Cumhurbaşkanımıza saygılarımı sunuyorum, fakat şu durumda gençlerimizi Türkiye’ye götürmek çok zor. Türkiye’ye gitmek için artık maddi olarak da çok zorlaştı, izin alıp da gitmek de. Uçak biletleri zaten dünyanın parası. Sadece altı kişilik ailenin bile masrafı çok yüksek oluyor. Üç yada dört hafta izin alabiliyoruz, bununla tatili nasıl yapacağız, bunun arasına düğün olsa nasıl yapacağız” diye zorlukları sıraladı.

Duisburg’da on yıldır salon işletmecisi olan Mustafa Çağlayankaya ise, „elbette düğünlerimizi vatanımızda yapmak isteriz, lakin burada yaşayan insanlarımız her biri Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek bir arada bulunuyorlar. Türkiye’de düğün yapacakların da, bir birlerine çok uzak şehirlerden olan insanlar düğün için Türkiye’de nasıl bir araya gelecek, bunun zorlukları çok olur. İkincisi de düğün dernek akraba ve dostlarla oluyor, bu durumda herkes düğün için Türkiye’ye gidebilecek mi, yada çalışıyorsa düğün için izin alabilecek migibi önemli sorunlar olabilir. Almanya’da düğün olunca, isteyen herkes istediği şehirden katılabiliyor ve misafir edilebiliyor, Türkiye’de uzak noktalardan geleceklerin konaklama masrafı da olacak. dolayısıyla kolay gözükmüyor” şeklinde görüş belirti.

“Cumhurbaşkanımıza soruyorum hangi komşumu getireyim”

Komşularını da alıp Türkiye’ye gelmeyi istediklerini belirten vatandaşlarımız, Türkiye’deki durumlar nedeniyle yabancıların Türkiye’ye gelmek isterken çekindiklerini vurguladılar. Almanya’da yaşayan bazı vatandaşların görüşleri şöyle:

Deniz Elmas: “Komşularım, Arap, Hollandalı ve Alman. Cumhurbaşkanımıza soruyorum ben hangisi getireyim?”

Esin Çıtlak: “Sayın Cumhurbaşkanımız komşularınızı alıp gelin demesine karşı bir şey söylemek istiyorum. Komşularım, çeşitli milletlerden oluşuyor. Hepsi de Türkiye’ye gelmek istiyor ama, Türkiye’deki terör olayları onların Türkiye’ye gelmesini engelliyor. Bu durumda komşumu nasıl getireyim?”

“BİR DÜĞÜN NE KADARA MAL OLUYOR?

Almanya’da düğünler genelde düğün salonlarında yapılıyor, çok azı da salonlarda yer yoksa belediyelerin toplantı salonlarında gerçekleştiriliyor. Düğünler genelde, 500 ile 700 arasında olan davetli grubuyla yapılıyor. Çevresi geniş olan bazı ailelerin ise, davetli sayısı bin 500, bazen de iki bini bulabiliyor.

Bir düğün için düğün salonları, yemek(tavuk veya etli pilav) içecekler, kamera ve foto çekimi, pasta ve orkestra için toplam olarak düğün sahibinden 8 bin ile 15 bin euro arası para talep ediyor. Bu rakamlar, yemek türü, misafir sayısı gibi farklardan değişebiliyor. Altınlarla ve salon masraflarıyla bir düğün otuz bin euro’yu aşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektör temsilcileri ile ay başında düzenlenen konferansta yurt dışındaki Türklere çağrı yaparak ‘Komşunu al gel kampanyası başlatıyoruz’ demiş, ayrıca yurt dışındaki vatandaşlara düğün ve nişanları Türkiye’de yapmaları çağrısında bulunmuştu.

(DHA)