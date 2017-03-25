IŞİD’den bomba yüklü araçla saldırı!

Azez ilçe merkezindeki Doğum Hastanesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ militanları tarafından akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Meydana gelen şiddetli patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralanan bazı kişiler, Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı.
KİLİS’E 3 YARALI GETİRİLDİ
Suriye’nin Azez İlçesi’nde DEAŞ’lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırı sonrası Kilis Devlet Hastanesi’ne 3 yaralı getirildi. Azez ilçe merkezinde meydana gelen patlamada yerel kaynaklar 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. DHA