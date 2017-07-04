Son dakika… Almanya teyakkuzda

Almanya'nın bu hafta cuma ve cumartesi günleri evsahipliği yapacağı G-20 zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Almanya İçişleri Bakanı, "8000 saldırgan göstericinin gelmesini bekliyoruz" dedi.

Bu hafta G-20 zirvesine evsahipliği yapacak Almanya’nın Hamburg kentinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Dünya liderlerinin bir araya geleceği zirve hakkında açıklamalarda bulunan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, alınan tedbirlerin detaylarını verdi.

de Maiziere, yaklaşık 20 bin polisin Almanya’nın en büyük ikinci kentine nakledileceğini söylerken, “Yaklaşık 8.000 şiddet yanlısı göstericinin Hamburg’a gelmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Öte yandan G-20’ye sayılı günler kala şehirde gösteriler de başladı. ATTAC’a üye aktivistler Elbphilarmonie’nin önünde liderlerin maskelerini takarak bir gösteri yaptı. Dev bir dünya maketinin önünde eylem yapan göstericiler aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in olduğu liderlerin maskelerini taktı.