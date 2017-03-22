Son dakika… Başbakanlığa bağlı TİKA çalışanı İsrail’de tutuklandı

Başbakanlığa bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nda görevli Filistinli Muhammed Murteca'nın İsrail gizli servisi Şin Bet tarafından tutuklandığı belirtildi.

Başbakanlığa bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nda görevli Filistinli Muhammed Murteca'nın İsrail gizli servisi Şin Bet tarafından tutuklandığı belirtildi.

Şin Bet’ten yapılan açıklamada, “Araştırmalar, Muhammed Murteca’nın TİKA’yı yanıltarak, kurumun Gazze Şeridi’nde insani yardım için ayrılan kaynaklarını ve parasını Hamas’a aktardığını ortaya koydu” ifadesi yer aldı.

AFP’nin aktardığı açıklamada şu iddia da yer aldı: “Bu sahtekarlık, İsmail Haniye liderliğindeki Hamas’ın üst düzey temsilcileriyle gizli bir anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildi.”

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhum ise iddiaları, “Tel Aviv Yönetimi’nin Gazzelilere yardım edenleri durdurmak adına uluslararası kurumları yıldırarak, Gazze’ye yönelik ablukayı güçlendirmek için ortaya atılan yalan” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu da “İsrail tarafından talep bilgilerin gönderildiğini belirterek, masumiyet karinesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, İsrail basını İnsani Yardım Vakfı (İHH) Gazze sorumlusu Mehmet Kaya’nın da Şin Bet tarafından yürütülen soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade edildi. Kaya ile ilgili henüz bir işlem yapılmadığı da gelen bilgiler arasında…

Filistinli Muhammed Murteca, TİKA’nın Gazze şubesinde koordinatör olarak çalışıyordu.

İsrail son aylarda bir Birleşmiş Milletler çalışanını ve Hıristiyan yardım kuruluşu World Vision’ın Gazze sorumlusunu tutuklamıştı.