Bekir Okan: Öğrenciler tercih yapacağı okulu iyi araştırmalı

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, öğrencilerin tercih yapacakları üniversiteyi çok iyi araştırmaları gerektiğini, temel koşullardan birinin de iyi bir kampüs olduğunu söyledi.

Tercih dönemi yaklaşırken, öğrenciler de okul seçimi için araştırmalar yapmaya başladı bile. 45 yıllık işadamı aynı zamanda eski bir eğitimci olan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan da öğrencilerin tercih yapacağı üniversiteleri çok iyi araştırmaları gerektiğini söyledi.

Doğru üniversite seçiminde temel koşulun ciddi bir kampüs olduğunun altını çizen Okan, “Öğrencilere yeşillikler içinde derslikleri, hocaların odaları, labaratuvarları, öğrenci yurtları, spor kompleksleri, tenis kortları gibi fiziki yapısı uygun olan bir kampüs seçmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Üniversitelerin vizyonunun da önemli olduğunu söyleyen Okan, şöyle devam etti: “Sadece diploma veren bir üniversite mi yoksa Okan Üniversitesi gibi iş dünyasına yakın üniversite mi? Öğrenciyken iş dünyasıyla buluşturan, staj imkanı sağlayan, arge bölümünde çalışma imkanı olan, üniversite sanayi işbirliğine önem veren aynı zamanda özgür bir üniversite ortamı sağlamak önemli. Mutlaka araştıran, yeniliğe açık bir üniversite olması lazım. Okan Üniversitesi’nde bunların hepsi var.”

GİRİŞİMCİLİK DERSİ ZORUNLU

Kadro konusuna da dikkat çeken Okan, “Sloganımız, iş dünyasına en yakın üniversite. Bu nedenle kadrolarımızı iş dünyasıyla tecrübe kazanmış hocalardan oluşturuyoruz. Bunun ötesinde, biz bütün öğrencilerin girişimci olmasını istiyoruz. Girişimcilik dersi zorunlu olarak var. Türkiye’de Muhtar Kent’ten Ahmet Zorlu’suna kadar çok sayıda işadamı üniversiteye gelip, nasıl başardıklarını anlatıyor” dedi.

MIAMI’DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Okan Üniersitesi olarak İngilizce’ye çok önem verdiklerini anlatan Okan, “Miami’de bir kampüs kurduk. Hazırlık sınıfı öğrencileri isterlerse ek ücret ödemeden burada öğrenim görebiliyorlar. Ayrıca öğrencilerin mezun olduklarında İngilizce’nin yanında ikinci dili bilmesi şart. Okan Üniversitesi’nde bu var. İngilizce’nin yanıda Çince, Rusca Arapça da var” diye konuştu.

HAPPY LIFE DERSİNDEN GEÇEMEYEN MEZUN OLAMIYOR

Okan, öğrencilerin kariyer yaşam dersleri de aldıklarını kaydederek, “Hazırlıktan itibaren çocuklar bir dilekçenin nasıl yazıldığını, işverenin nelere dikkat ettiğini öğreniyor bu derste. Diğer taraftan, çocuklar İngilizce’yi de Çinçe’yi de biliyor. Çok da başarılı ama hiçbir hobisi yok. Bu çok önemli. Bu nedenle Happy Life dersi koyduk. Bütün öğrenciler bu dersten bir kredi almak zorunda. Tenis, yüzme, Latin Dansları, halk oyunları… uzun bir liste var. Öğrenci bunlardan birini seçerek eğitimini almak durumunda. Bu dersten geçemezse mezun olamıyor” dedi.