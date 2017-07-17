Borsa İstanbul’un rekorlar günü

Geçen haftayı rekorlar kırarak ve 105 bin seviyesini geçerek 105 bin 176 puandan tamamlayan BİST 100 Endeksi, yeni haftaya 105 bin 620 puana yükselerek başladı. BİST bu sabah açılıştan itibaren yükseliş trendiyle gün içi 106 bin 383 puana çıkarak gün içi işlem rekorunu kırdı. BİST, kapanışta da 106 bin 217 puanla yeni kapanış rekorunu kırdı.
Dolar da haftaya yükselişle başladı ve saat 10.50'da 3.5428 liradan işlem gördü. Dolar daha sonra 3.53 – 3.54 bandında günü tutundu ve günü 3.5305 liradan tamamladı.
Euro da gün içinde 4.04 – 4.05 bandında hareket etti ve günü 4.0518 liradan işlem gördü