Cari açığımızla 18 dev sağlık tesisi yapılıyor

Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan raporda başta şehir hastaneleri olmak üzere kamu özel sektör ortaklığı ile yapılacak sağlık tesislerine 30 milyar dolar kira ödeneceği açıklandı. Dün açıklanan verilere göre ise yıllık cari açığımız 33.7 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin bir yılda verdiği cari açık ile 18 hastanenin kirası fazla fazla çıkıyor.

Hürriyet Gazetesi’nden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre Kalkınma Bakanlığı, kamu- özel sektör ortaklığı ile yapılan ve çoğunluğu şehir hastaneleri olan 18 sağlık tesisi için özel sektöre 30 milyar dolar kira ödeneceğini açıkladı. Kira, şehir hastaneleri için 25 yıl, Halk Sağlığı Kurumu için 15 yılda ödenecek. 2015 yılına göre sağlık tesislerini kamu tarafından ödenecek kira bir tesis daha eklenmesinden dolayı yüzde 10 artmış oldu.

Rapora göre kamu özel ortaklığıyla yapılan projelerde Türkiye, AB ülkelerini geride bıraktı. 2015 yılında AB ülkelerinde gerçekleşen KÖİ proje büyüklükleri incelendiğinde ilk sırada 9.2 milyar Euro ile Türkiye yer alırken; ikinci sırada 2.4 milyar Euro ile İngiltere ve üçüncü sırada da 1.2 milyar Euro ile Fransa yer aldı.

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Dünya genelinde KÖİ konusunda önce çıkan ülkeler ise Kanada, Avustralya ve Güney Kore olarak sıralandı. Türkiye'de de 1986-2016 döneminde toplam 211 KÖİ projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı. Bu projelerden 162'i işletmede iken, 20 tanesinin işletmesi sona erdi. 29 tanesinin ise yapımına devam ediliyor. Bu 211 sözleşmenin toplam yatırım tutarı da 53.7 milyar dolar oldu. Bu projeler için imzalanan sözleşme büyüklüğü ise, 123 milyar dolara ulaştı.

YÜKÜMLÜLÜKLERE DİKKAT

Raporun son bölümünde ise, alınması gereken tedbirlere yer verildi. KÖİ sözleşmelerinin ve projelerden kaynaklı yükümlülüklerin bir birim tarafından izlenerek değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulan raporda, gelecek yıllarda KÖİ projeleri için uzun vadeli fon kaynağı sıkıntısının yaşanabileceğine de dikkat çekildi. Bu nedenle de olası gecikmeleri önlemek için, banka finansmanına ek olarak kullanılabilecek finansman kaynaklarının araştırılması gerektiği vurgulandı. Raporda, bütçenin olası finansal krizlere karşı dayanıklı olması için, kamunun gelecek yıllarda garanti, borç üstlenimi gibi nedenlerle oluşacak birikmiş yükümlülüklerinin incelenmesi ve KÖİ projelerinin de bu şekilde ele alınması da istendi.

KİRA ÖDENECEK 18 SAĞLIK TESİSİ

Yozgat Şehir Hastanesi, Mersin Entegre Sağlık Kampüsü, İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü, Etlik Sağlık Kampüsü, Gaziantep Sağlık Kampüsü, Ulusal Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü, FTR-Psikiyatri ve YGAP Hastaneleri Projesi, Adana Entegre Sağlık Kampüsü, Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü, Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, Eskişehir Şehir Hastanesi, Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü, Isparta Sağlık Yerleşkesi, Karatay Sağlık Kampüsü, Manisa Eğitim Araştırma Hastanesi.