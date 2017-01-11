Çocuklu işçinin maaşı düşecek

Eylülden itibaren bir çocuklu asgari ücretlinin maaşı 26.66 lira, 3 ve daha fazla çocuk sahibi olanın ise maaşı 75.54 lira eriyecek

Eylülden itibaren bir çocuklu asgari ücretlinin maaşı 26.66 lira, 3 ve daha fazla çocuk sahibi olanın ise maaşı 75.54 lira eriyecek

Bu yıl 1.404 lira 6 kuruşa yükseltilen asgari ücret eylül ayından itibaren yüzde 15 yerine yüzde 20'lik vergi dilimine girecek. Dolayısıyla asgari ücretliden kesilen aylık Gelir Vergisi, eylül ayında 30 lira; ekim, kasım ve aralık aylarında ise 75 lira 54 kuruş artacak. Böylece asgari ücret üzerinden kesilen aylık vergi 226.63 liradan 302.17 liraya çıkacak. Asgari ücretli çalışan yıl sonuna kadar 1.404 lira 6 kuruş net maaş alacak.

3 ÇOCUKLUNUN VAY HALİNE

Ancak, evli olup eşi çalışmayan asgari ücretlilerle ‘3 çocuk' çağrılarına uyup çok çocuk yapan asgari ücretlilerin maaşından aylık 75.5 liraya varan tutarlarda vergi kesintisi yapılacak. İşte nedeni:

Türkiye'de gerçekte net asgari ücret 1.270 lira 75 kuruş. Devlet bu ücrete bekar bir işçi için 131 lira 31 kuruş aile geçim indirimini (AGİ) ilave ediyor. Böylece net asgari ücret 1.404 lira 6 kuruşa ulaşıyor. AGİ tutarı, asgari ücretlinin eş ve çocuk durumuna göre artıyor. Örneğin eş çalışmıyorsa AGİ 131 lira 31 kuruş yerine 159 lira 97 kuruşa çıkıyor. Böylece eş yardımıyla asgari ücretlinin eline geçen aylık maaş 1.431 liraya yükseliyor. Eşi çalışmayan asgari ücretlinin 1 çocuğu varsa eline geçen maaş 1.451 liraya, 3 çocuğu varsa 1.497 lira 38 kuruşa kadar çıkıyor. Daha fazla çocuğu olanlarda bu tutar değişmiyor.

AGİ'LER VERGİYE GİDECEK

Hükümet, sadece asgari ücret kadar olan aylık gelirin bir üst vergi dilimine girmeyeceğini açıkladı. Dolayısıyla eş ve çocuk yardımıyla asgari ücretin üzerinde maaş alan milyonlarca kişinin eline geçen ücret, vergi artışı nedeniyle ağustos ayından başlayarak ekim, kasım ve aralık aylarında düşecek. Düşüş ağustosta 30 lira, diğer 3 ay boyunca ise 75.5'er lira olacak. Örneğin eylül ayından itibaren eşi çalışan ve 1 çocuklu asgari ücretlinin maaşı 20 lira eriyerek bin 424 liradan bin 404 liraya düşecek. Eşi çalışmayan tek çocuklu işçinin maaşından ise yaklaşık 47 lira vergi kesintisi yapılacak, bin 451 lira olan maaşı bin 404 liraya gerileyecek.

Vergi kesintisi çocuk sayısı arttıkça daha da yükselecek. Eşi çalışmayan 3 çocuklu, hatta 6 çocuklu bir asgari ücretli AGİ dahil bugün 1.497 lira 38 kuruş alırken, eylülde eline geçen ücreti 75.54 lira azalarak 1.421 lira 84 kuruşa düşecek. Ağustosta da 30 lira kesinti yaşayacak asgari ücretli aralık ayına kadar 256 lira 62 kuruş gelir kaybına uğrayacak.