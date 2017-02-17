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Dünyanın bir kısmı Dünya Turizm Forumu’na gelmedi

İstanbul'da düzenlenen Dünya Turizm Forumu'na Makedonya, Benin ve Azerbaycan'dan devlet yetkilileri düzeyinde katılım olurken, ABD, Almanya, Fransa, Çin ve Japonya gibi dünya devlerinin bakan veya bakan yardımcısı düzeyindeki yetkilileri açılış töreninde yer almadı.
Sozcu.com.tr
12:5417 Şubat 2017
Ekonomi

Dünya Turizm Forumu'na kimler katıldı? paylaşan: Sozcu
İstanbul'da düzenlenen Dünya Turizm Forumu'na Makedonya, Benin ve Azerbaycan'dan devlet yetkilileri düzeyinde katılım olurken, ABD, Almanya, Fransa, Çin ve Japonya gibi dünya devlerinin bakan veya bakan yardımcısı düzeyindeki yetkilileri açılış töreninde yer almadı.

16-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Dünya Turizm Forumu dün İstanbul Harbiye Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi salonunda Başbakan Binali Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye dünyanın pek çok önemli ülkesine foruma katılmaları için davette bulundu. Davete katılan önemli isimler Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılış konuşması sırasında duyuruldu.

İŞTE TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

Azerbaycan Turizm Bakanı, Makedonya Yatırım Bakanı, Benin Turizm Bakanı, Zimbabve Turizm Bakanı, Bosna Çevre ve Turizm Bakanı, Gana Turizm Bakanı, Somali Bilişim ve Turizm Bakanı, Mozambik Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Türkmenistan Turizm Konseyi Başkanı, Kosova Ticaret Bakan Yardımcısı, Kamboçya Turizm Genel Müdür Yardımcısı, Filipinler Turizm Bakanlığı Yetkilisi, Özbekistan Turizm Geliştirme Konseyi Başkanı, KKTC Turizm Bakanı (Açılış toplantısında rahatsızlığından ötürü bulunamadı)

ÜST DÜZEY KATILIM YOK

Başbakan Binali Yıldırım’ın anonsuna göre Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspaya gibi Batı Avrupa ülkelerinden toplantıya yüksek düzeyde bir katılım olmadı. Güney Amerika, Orta Amerika ve Kuzey Amerika’daki hiçbir ülkeden resmi düzeyde katılımcı konferansın açılışında yer almadı. Uzakdoğu’nun Çin, Güney Kore ve Japonya gibi devleri de forumun açılışında bulunmadı.

Başbakan Binali Yıldırım Konuşmasını gerçekleştirdikten sonra dün salonda büyük boşluklar gözlendi. Oturumları 40-50 kişilik gruplar takip etti. Fotoğraf Sayime Başçı/SÖZCÜ

Başbakan Binali Yıldırım Konuşmasını gerçekleştirdikten sonra dün salonda büyük boşluklar gözlendi. Oturumları 40-50 kişilik gruplar takip etti. Fotoğraf Sayime Başçı/SÖZCÜ

Son güncelleme: 13:2117.02.2017
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