Facebook tartışma programlarını değiştirir mi?

İnternet yayıncılığında sanal gerçeklik dönemi başladı. Henüz emekleme döneminde olan teknoloji sayesinde canlı yayınlardaki gergin anlardan uzak durulabilir. VR teknolojisiyle konuklar sanal karakterler aracılığı ile konuşup el kol hareketleriyle duygularını ifade edebiliyor.

İki kutuplu bir toplum düzeninde hızla ilerleyen Türkiye’de tartışma programlarının neden bu kadar çok reyting aldığını incelersek altından üç sosyoloji kitabını sığdıracak veri çıkarabiliriz. Siyasiler, akademisyenler gece yarılarına kadar derin analizler yapıyor, zaman zaman geriliyor zaman zaman da izleyicilere yeni bakış açıları kazandıracak yorumlar yapıyorlar. Konuklar zaman zaman öyle geriliyor ki… Şöyle sahneler ortaya çıkabiliyor.

Bütün bunlardan haberi olmayan ABD’nin önde gelen yayın organlarından Slate ise geçtiğimiz hafta ilk VR sohbet programını devreye aldı. Facebook’un sahip olduğu Oculus Rift sanal gerçeklik sistemini kullanan Slate’in yaptığı canlı yayın medyada devrim niteliğinde bir yeniliğin kapılarını açabilir.

Oculus Rift sanal gerçeklik kaskı ve konsolları elinde olan katılımcılar istedikleri arkaplanda sohbet gerçekleştirebiliyor. Yazı yazabiliyor. Upload ettikleri fotoğrafları canlı yayında sergileyebiliyorlar. Facebook live üzerinden bütün sohbet canlı yayından yayımlanıyor.

Slate’in yayımladığı Conundrum isimli programda katılımcılar yarattıkları bir sanal karakter ile katılıyorlar. Bu sanal karakterlerin Belden aşağıları yok ve bir masa etrafında toplantı havasında diziliyorlar. Sınırsız sayıda kullanıcı moderatörün izni dahilinde programa katılabiliyor. Programın dekoru upload edilen resimlere göre değiştirilebiliyor.

PODCAST’TEN YOLA ÇIKILDI

Hala beta döneminde olan Space uygulaması sayesinde gerçekleşen programlarda türlü sorunlar da yok desek yalan olur. Kullanıcıların nesneleri kavraması problemi aşılamazken ortamın tek düze olması bir süre sonra kullanıcıları sıkabilir. Space böyle gelişmeye devam ederse Gerard Butler’ın başrolünde oynadığı The Game filminin gerçek olmasına çok da yok demektir.

Slate’in ürün müdürü David Stern podcastleri çok tutunca bunu sanal gerçekliğe taşımak istediklerini anlatıyor. Stern, “Podcastleri alışkanlık haline geldiğini gördük. Bunu daha heyecan verici hale getirmek için VR’a taşındık” diyor.

WhatsApp ve Instagram’ın da sahibi olarak günlük hayatımızın yüzde 51’ini eline geçiren Facebook 2014 yılında Oculus Rift’i satın aldığında herkes Zuckerberg’in Virtual Reality (VR: Sanal gerçeklik) teknolojisine yatırım yapmasına şaşırmıştı. İşte Facebook 3 yıl sonra karşımıza Space aplikasyonu ile çıktı. Space sayesinde Conundrum programı hayata geçirilebildi.