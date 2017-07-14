İş kazalarında ölüm oranı açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş kazalarından ölüm oranının 100 bin kişide 8.8 olduğunu açıkladı. Ancak iş kazalarında yaşanan ölümlerin açıklanan rakamlardan çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır’ programı kapsamında Antalya’da düzenlenen toplantısında, Türkiye’de iş kazalarından ölüm oranının 100 bin kişide 8.8 olduğu açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında, Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’nde ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır’ programı kapsamında bir toplantı düzenledi. İnşaat sektörüne yönelik düzenlenen toplantıda Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, 2017 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Milli Seferberlik Yılı’ ilan edildiğini ve bu kapsamda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programını başlattığını hatırlattı.

Ocak ayından itibaren bakanlığın üst düzey yöneticileri olarak 81 ili ikişer kez ziyaret ettiklerini anlatan Akyıl, İş Sağlığı ve Güvenliği Seferberliği başlatıldığını da belirterek, bu kapsamda yayınlanan bir deklarasyonla özellikle inşaat sektörü olmak üzere iş kazalarının sıfırlanmasının hedeflendiğini anlattı. Genel Müdür Akyıl, oluşturulan ekiplerle değişik illerde iş sağlığı güvenliğini konusunun önemi, bakanlığın çalışmaları, sahadaki mevcut durum, taraflarla birlikte yaşananlar ve önerilerin alındığı ziyaretlerin sürdürüldüğünü söyledi.

İş sağlığı güvenliğinin toplumsal bir bilinç haline gelebilmesi ve farkındalığın yaratılması için bakanlığın ilgili birimlerinin temsilcilerinden oluşan heyetin illeri ziyaret etiğini dile getiren Sadettin Akyıl, iş sağlığı güvenliğinin toplumda çocuk yaştan itibaren farkındalığının oluşturulması için Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ders kitaplarında iş sağlığı güvenliğinin anlatıldığı spotlara yer verildiğini söyledi.

İşyeri ve inşaat ziyaretlerinde uzmanlar ve çalışanlarla biraraya gelindiğini de belirten Akyıl, “Herkes iş kazasına maruz kalabilir. Bu konunun sahiplenilmesini, önlemlerinin alınmasını sağlamak ve sıfıra yakın bir oranda iş kazasının yaşandığı bir toplum olmayı hedefliyoruz. İş kazası herkes için geçerli. Evimizde bile, mutfakta, oturma odası, herhangi bir yerde geçerli. Amacımız iş kazalarını mümkün olduğunca sıfıra indirmek” dedi.

Ölümlü kazaların en çok yüzde 40 oranıyla inşaat sektöründe meydana geldiğine de işaret eden Sadettin Akyıl, iş kazalarına karşı son 15 yılda çok yol katedildiğine dikkati çekti. Akyıl, şöyle dedi:

“2002’de çalışan sayımız 5 milyon 223 bin 283 iken, 2015 yılında 13 milyon 998 bin 398, çalışan sayısı ne kadar artıyor. Bu artış da yüzde 168 oranında gerçekleşmiş. Ölümlü iş kazası 2002’de 100 bin kişide 16.8 iken, 2015’de 100 bin kişide 8.8’e düşmüş. Çalışan sayısı artıyor ama özelikle ölümlü iş kazası sayısında yüzde 50’ye yakın bir düşüş var. Rakamlar bu şekildeki çalışmalarımızın ciddi ve iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Denetimler yada cezai müeyyideler uygulanabilir ama her kişinin başına bir denetim elemanı koyamayabilirsiniz ama onu bilgilendirirseniz toplum için daha faydalı olur. En çok ölümlü iş kazaları inşaat, maden ve metal sektörlerinde yaşanıyor.”

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne göre, haziran ayında en az 164, yılın ilk altı ayında ise en az 906 işçi yaşamını yitirdi.



DHA