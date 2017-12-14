Emlakçıların komisyon isyanı

Türkiye’de emlak alım satım sektöründe 140 bin kişi çalışıyor, 100 bin civarında emlak ofisi bulunuyor.

Türkiye'de her 100 evden 60'ı sahibi tarafından direkt satılıyor. Türkiye'de emlak danışmanı aracılığı ile satılan gayrimenkul oranı toplamın yüzde 40'ı.

Türkiye'de yılda ticari gayrimenkuller dahil yıllık toplamda 2,5 milyonluk el değişimi oluyor. Cirosal bazda ise bu 150 milyar dolarlık el değişimi anlamına geliyor. Bunun 55-60 milyar doları yeni konut satışından sağlanıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretini yeniden şekillendirecek yönetmelikle ilgili taslağı yayınladı ve tarafların görüşlerini istedi.

Taslağa göre, yetki belgesi olmaksızın emlakçılık yapılamayacak. Gayrimenkul alım satımıyla yetkili kişilerin en az lise mezunu olması gerekecek.

Emlakçıların alacağı komisyon ücretinin gayrimenkulün satış bedelinin yüzde 3'ünü geçemeyecek.

Haklı bir sebep olmaksızın anlaşmadan cayılması durumunda emlakçıların alım-satım işlemlerinde hizmet bedelinin yüzde 10'unu, kiralama işlemlerinde aylık kira bedelinin tamamını alabileceği yer alıyor.

Düzenlemeyle oluşturulacak bilgi sisteminde her emlakçının farklı bir komisyon belirlemesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, sektörde düzenlemeyi yerine getiremeyecek çok sayıda emlakçı olduğu ifade ediliyor.

KURUMSAL OFİSLER KAPANIR

Kurumsal Gayrimenkul Danışmanları Derneği'ni de kurmaya hazırlanan Coldwell Banker Türkiye, ERA Gayrimenkul Türkiye, Keller Williams Türkiye, Turyap, Realty World, Eskidji, Remax gibi markaların üst yöneticileri yönetmeliğin bu haliyle çıkması halinde 12 bin danışmanın çalıştığı kurumsal ofislerin kapanabileceği, sektörde konut satış hızının yavaşlayacağı ve nitelikli kişilerin de sektörden uzaklaşacağı uyarısında bulundu.

Yönetmelik taslağı yayınlandıktan sonra Bakanlık'a gittiklerini açıklayan Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Bu yönetmelik bu haliyle bizi olumsuz etkileyeceği gibi, satış hızını da oldukça geriye çekecektir. Bu bireylere ve firmalara ek maliyetler getirir. Ayrıca bu haliyle İspanya'da olduğu gibi normal ve premier sözleşme gibi ayırıcı sözleşmeler ortaya çıkmasına neden olur. Normalde şu an biz gönüllü olarak bize hizmet bedeli verenlere diğer emlakçılarla aynı oranlarla satış yapıyoruz. Gönüllü olarak hizmet bedeli verenlere fiyat sınırlaması getirmek ticarete aykırıdır zaten. Nitekim hali hazırda biz oranlarımızı devletin onayladığı ve odaların gönderdiği oranlarla yapıyoruz.” dedi.

KOMİSYON YÜZDE 1'E İNER

Komisyon oranının aynı kalması gerektiğini (alıcıdan yüzde 3 artı KDV, satıcıdan yüzde 3 artı KDV) vurgulayan Taş, “Şu an yönetmelikte komisyon bedeli toplamda yüzde 3 olarak belirtilmiş durumda. Bundan KDV ve gelir vergisi düşüldüğünde yüzde 1 civarında bir gelir kalıyor ki bizim giderlerimiz zaten yüzde 3,54. Yönetmelik bu haliyle çıkar ise kurumsal markalar olarak yok oluruz. Ofisler kapanır. Şu an zaten sektör şeffaflaşmadığı için vergisel kaybı sadece harçta 2 milyar dolar, toplamda 5 milyar dolar. Önerdiğimiz Dubai modeli herkesi güvence altına alacak.” dedi.

Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay ise özellikle gayrimenkul sektöründe bir standart olmadığı için, isteyen herkesin bir anda emlak işi kurabildiğini, yine bir anda ofisini kapatabildiğini hatırlatarak, “Oysaki emlak alım satımı psikolojik, sosyolojik, ekonomik bir yığın problem barındırıyor. Hatırlayın bir ev 24 ayrı kişi tarafından gezildikten sonra satılabiliyor. Yani zor bir iş. Kurumsal gayrimenkul danışmanlık markaları ise tüm bu sorunları tek tek ayıklayıp, gayrimenkulü satılabilir hale getirmek ve en iyi fiyatla satmak almak algısını kuruyoruz. Bunun için de yönetmelikte sadece eğitimle yetinilmemeli, ahlaklı ve dürüst insanlarca yapılması sağlanmalı. Önerilerimizle şekillenirse yönetmelik, sektörümüzdeki işler şeffaflaşır, kaotik ortam ortadan kalkar.” değerlendirmesinde bulundu.

eğitimi kim verecek

EĞİTİMİ KİM VERECEK

Keller Williams Türkiye Ülke Direktörü Emre Erol ise aslında kurumsal gayrimenkul danışmanlık markaları olarak yönetmeliği hazırlayanlar aynı tarafta olduklarına dikkat çekerek, “Yönetmeliğin genel gerekçelerinde amacın nitelikli insan gücünü artırarak, daha güvenli ve kaliteli hizmet vermek olduğu yazıyor. Bizim de hali hazırda faaliyetlerimiz hep bu yöndeydi. 15 Ocak'a kadar ilgili hazırlıklarımızı yapıp, önerilerimizi bakanlığa sunacağız. Özellikle 5 başlıkta toplayacağız. Vergisel, ilkesel ve ekonomik boyutu ile iş ve yeterlilik modeline dair çalışmamızı ileteceğiz” dedi.

Realty World İcra Kurulu Üyesi Özden Efeoğlu, yönetmelik taslağındaki belirlenen hükümlülüklerin sektörün gerçeğine aykırı olduğunu kaydederek, “Mesela 30 metrekare alanda idari bölüm, karşılama deski, büro malzemeleri, danışmanların oturacağı yerlere kadar her şey olsun isteniyor ama mümkün değil. Elbette hepimiz yönetmelik istiyoruz. Kriterler istiyoruz. Ama şu anki yönetmelik taslağı alt başlıklarında tutarsızlıklar var. Mesela mesleki yeterlilik şartı getiriliyor ama eğitimi kimin vereceği belli değil.” değerlendirmesinde bulundu.