İncek Green’nin örnek dairesi hazır

Sinpaş GYO’nun Ankara’da geliştirdiği İncek Dünyası’nın en yeşil etabı İncek Green’in örnek dairesi, Ankaralıların beğenisine sunuldu.

Yemyeşil bir atmosfer içerisinde yaşamın başladığı İncek Green'de konut sahibi olmak isteyenler, 5 yıl vade farksız, 10 yıl 0.45 ve 20 yıl 0.82 vade farkı seçenekleri ile kazancın ve mutluluğun kapısını aralıyor.

Sinpaş GYO'nun büyük ilgi gören yenilikçi temalı projelerinden İncek Dünyası'nın en yeşil etabı İncek Green'in 2+1 yeni örnek dairesi Ankaralıların beğenisine sunuldu. Doğayla iç içe bir yaşam imkânı sunan İncek Green'de yaşamak isteyenleri, her detayı özenle tasarlanan geniş balkonlarda panoramik Ankara manzarasını keyifle seyredecekleri bir yaşam bekliyor.

Yeşilin her tonu ile içerisinde yaşayanlara ilham veren İncek Green, bir yanda İncek Life'a komşu parkta yer alan 86 bin metrekarelik peyzaj alanına, diğer yanda Çayyolu şehir manzarasına hâkim konumu ile dikkat çekiyor.

İncek Green'in komşu parkında Sinpaş GYO'nun önemli uygulamalarından biri olan çeşitli yaş gruplarına göre düzenlenmiş ve çocukların yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri hem yaratıcı hem klasik çocuk oyun alanları mecvut.Böylece çocukların açık havada yaratıcılıklarını sergileyebilmelerine ve özgürce koşup oynayabilmelerine olanak sağlanıyor.

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer ‘' Beş milyonluk nüfusa sahip Ankara'da kişi başına yaklaşık 19 m2 yeşil alan düşmekte. Ankaralı, bu anlamda yeşil alana daha çok ihtiyaç duyuyor. Biz de İncek'te ailelerin güvenle çocuklarını büyütecekleri, çocukların yeşili ve doğayı daha yakından tanıyacakları bir yaşam alanı tasarladık. İncek'de kentleşme anlamında öncü olduk. Hatta İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da, bu bölge de bizim projemizin yapılanmasının ardından değer kazandı ve birçok konut geliştiricisi bizden sonra bölgeye giriş yaptı. Yaptığımız araştırmalar, Ankara'da konut sahibi olmak isteyenlerin % 60'ının markalı konut alma eğilimi içinde olduğunu gösteriyor. Konut alıcılarının % 82'si de daha geniş bir eve ihtiyaç duyduklarını söylüyor. Biz de İncek Green'i özellikle ailelerin tercih edeceği 2+1 ve 3+1 ev tiplerini yaşama hazırladık. ‘' dedi.

İncek Green'de 240 ay vade fırsatı

“20 yıl vadeli konut kredili” konut satışı kampanyasına dahil olan İncek Green, yeni ödeme planı ile 5 yıl vade farksız, 10 yıla 0,45 ve 20 yıla 0.82 vade farkı ve “Hemen teslim” avantajıyla Ankara İncek bölgesinin en prestijli projesi.