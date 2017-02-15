Kiler GYO 240 ay vade kampanyasına katıldı

240 aya kadar vadeli konut satışına başlayan Kiler GYO ayrıca, yüzde 5 peşinatla 60 aya kadar vade farksız ödeme kolaylığı da sağlıyor.

240 aya kadar vadeli konut satışına başlayan Kiler GYO ayrıca, yüzde 5 peşinatla 60 aya kadar vade farksız ödeme kolaylığı da sağlıyor.



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında konutta kampanya seferberliğinde yer alan Kiler GYO, şimdi de ikinci seferberlik hareketi için düğmeye bastı. Sektöre ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak için güç birliğine giden Kiler GYO, 20 yıl vade ile düşük faizli konut kredisi kampanyasına, Referans markalı 4 projesiyle dahil oluyor. İstanbul'un nitelikli bölgelerinde hayata geçirdiği projeleriyle kaliteli yaşamın referansı olan Kiler GYO, tarihi kampanya ile tüm projelerinde yüzde 5 peşinatla; 60 aya vade farksız, 120 aya yüzde 0.45, 240 aya ise yüzde 0.79 vade farkıyla konut kredisi imkanı sunuyor.

İkinci kez böylesine dev bir kampanyada yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Kiler GYO Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler; ‘'Gayrimenkul sektöründe 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kiler GYO olarak Referans markalı 4 projemizle dahil olduğumuz seferberlik, 2017'de yeni bir boyuta taşındı. Emlak Konut GYO ve GYODER öncülüğünde başlatılan bizim de destek olduğumuz 2. tarihi konut satışı kampanyasında Referans markalı 4 projemizle biz de varız. Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen konut satışında kırılan rekor, bu kampanya ile bu yılda sürecek. Avrupa Yakası'nda Referans Bahçeşehir, Referans Güneşli ile Anadolu Yakası'ndaki Referans Kartal Towers ve Referans Kartal Kordonboyu projelerimizde yüzde 5 peşinatla; 5 yıla vade farksız, 10 yıla yüzde 0.45, 20 yıla ise yüzde 0.79 oranlarla konut kredisi imkanı sunuyoruz. Daha önce yüksek peşinat ve faiz oranları nedeniyle konut sahibi olamayan vatandaşlar bu kampanya ile kira öder gibi ev sahibi olabilecek” dedi.

Anadolu Yakası'nın sahil bandı Kartal'a; Kartal Towers ve Kartal Kordonboyu projelerini konumlandıran Kiler GYO, farklı lokasyonlarda farklı gelir gruplarına sunduğu markalı projeleriyle kaliteli yaşama “Referans” oluyor. İstanbul'un hızla değerlenen lokasyonlarından Basın Ekspres'e Güneşli ile Referans olan Kiler GYO, Bakırköy' de elit yaşamı başlatırken, Bahçeşehir'de ki projesi ile bölgenin en çok talep gören “Referans” projesi oldu.

Kiptaş A.Ş arazisi üzerinde, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından hayata geçirilen

Referans Bahçeşehir, sağladığı yüksek prim avantajı ile konut alıcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunuyor.

Kiptaş A.Ş ve Kiler GYO tarafından 300 milyon TL'lik hasılat beklentisi ile hayata geçirilen proje, estetik mimarisi ve zengin sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor.

Lüks ve konforlu detaylara sahip konut seçeneklerinin sunulduğu projede fiyatlar 295.000 TL'den başlıyor. Yaklaşık 26 bin metrekare arsa üzerinde 465 konut ve 34 ticari ünitenin yer aldığı projede, 1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1, 4+1 ve 4,5+1'den oluşan altı farklı tip daire seçeneği sunuluyor.

Kalite ve konfora önem veren ailelerin taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanan projede daireler 64 metrekareden başlayıp 376 metrekareye kadar çıkıyor.

Teraslı ve Bahçeli daire seçenekleri ile de her yatırımcı için uygun daire Referans Bahçeşehir'de bulunabiliyor.

İnşa çalışmalarının devam ettiği proje, Aralık 2018 de teslim edilecek.

Kartal sahiline yakın bir noktada yer alan Referans Kartal Towers, panoramik deniz ve adalar manzarasına hakim daireleriyle, terasta denize karşı jakuzi keyfi yapabileceğiniz yüksek yaşam standardı özellikleriyle öne çıkıyor.

31 katlı ve 24 katlı 2 bloktan oluşan projede 451 konut ve 800 metrekarelik ticari alan bulunuyor.

Bölgede prestijli bir yaşam projesi olarak konumlanan Referans Kartal Towers'ta, fiyatlar 296.000 TL'den başlarken, sağladığı yüksek prim avantajı ile konut alıcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunuyor.

1+1, 2+1, 3+1, 4+1, ‘e kadar dört çeşit konut tipinin yer aldığı projede; 5+1, 4+1 ve 3+1'den oluşan penthouse daireler de yer alıyor.

Lüks ve konforlu detaylara sahip konut seçeneklerinin sunulduğu projede 1+1 daireler 49 metrekareden başlarken 3+1 daireler 155 ila 172 metrekare arasında değişiyor. Penthouse daireler ise 211 metrekare ile 404 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

1+1 ve 2+1 daireler projenin girişinde yer alan 4 katlı baza bölümünde bulunuyor. Kule bloklarında ise geniş aileler için daha büyük dairelerin yer aldığı Referans Kartal Towers'ta tüm daire tipleri rahat yaşam alanları için tasarlanırken aile öncelikli modern yaşam yatırımcılara sunuluyor.

300 Milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen Referans Kartal Towers'ta daire teslimleri Mayıs 2018'de yapılacak.

KORDONBOYU'NU KARTAL'A TAŞIDI

Kiler GYO, Anadolu Yakası'ndaki ikinci gayrimenkul yatırımını Referans Kartal Kordonboyu ile devam ettiriyor.

Sahile yürüme mesafesinde yer alan Referans Kartal Kordonboyu'nda 94 konut ve 11 adet ticari ünite yer alıyor. 17 katlı tek bloktan oluşan projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört tip konut seçeneğini sunuluyor.

Kalite ve konfora önem veren ailelerin taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanan projede daireler 63 metrekare ile 235 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Lüks ve konforlu detaylara sahip konut seçeneklerinin sunulduğu projede daireler kampanya dönemine özel KDV dahil 357.000 TL'den başlıyor.

Adalar ve eşsiz deniz manzarasına hakim bir noktada konumlanan Referans Kartal Kordonboyu konut alıcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunuyor.

Estetik tasarımı ile öne çıkan projede; fitness, Türk hamamı, sauna, buhar odası ve aktivite alanlarının yanı sıra 500 metrekareden oluşan Zen Bahçesi modern ve keyifli yaşamın kapılarını yatırımcılara sunuyor. Referans Kartal Kordonboyu' nda daire teslimleri Haziran 2018'de yapılacak.

İstanbul'un en hızlı değer kazanan bölgesi Güneşli'de Metro'nun yanı başında yükselen Referans Güneşli konut alıcıları tarafından büyük ilgi görüyor. KİLER GYO'nun markalı konut projesi Referans Güneşli'de 297.000 TL'den başlayan fiyatlarla daire sahibi olunuyor.

Estetik tasarımı ve merkezi lokasyonu itibariyle öne çıkan Referans Güneşli'de 208 konut ve 32 mağaza yer alıyor. Toplam 240 bağımsız bölümün yer aldığı projenin konut bölümünde, büyüklükleri 57 m2 ile 196 m2 arasında değişen 1+1'den 4,5+1'e kadar daire seçenekleri sunuluyor. Her daireye kapalı otopark ve 1+1 daireler hariç depo tahsis ediliyor.

İnşa çalışmalarının hızla devam ettiği proje, 2017 Haziran ayında teslim edilecek.