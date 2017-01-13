2 liraya çorba içip, 6 liraya kebap yiyen vekil, Meclis Lokantası’nı şikayet etti!

AKP Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Twitter’da “TBMM’de yemek kalitesi ve servis dibe vurmuş” diye tepki gösterdi. Vatandaşlar ise “Bu millet kuru ekmek ve hoşafla savaştı. Dışarıda yiyin” karşılığını verdi

AKP Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Twitter’da “TBMM’de yemek kalitesi ve servis dibe vurmuş” diye tepki gösterdi. Vatandaşlar ise “Bu millet kuru ekmek ve hoşafla savaştı. Dışarıda yiyin” karşılığını verdi

AKP Adana Milletvekili Talip Küçükcan, TBMM Lokantası'ndaki yemek kalitesi ve servisini beğenmedi. Küçükcan, sosyal medya hesabında, “Nimete büyüklük edilmez ama buradan paylaşırsak dikkate alan olabilir.

TBMM'de yemek kalitesi ve servis dibe vurmuş durumda” diye yazdı. Vatandaşlar AKP'li vekile “Bu millet kuru ekmek, hoşafla savaştı, vekil yemek beğenmemiş. Dışarıda yiyin” diyerek tepki gösterdi. Küçükcan, bir süre sonra Meclis'in resmi sosyal medya hesabına yazdığı mesajı sildi.

FİYATLAR KALDIRILMIŞTI

Lokantadaki yemeklerin fiyatları “çok ucuz” eleştirileri nedeniyle 5 Ocak 2016'dan bu yana menüde yok. Menüde sadece yemeklerin adı ve kalori miktarı var. Daha önceki menülerde yemeğin karşısında gramajı ve kalorisinin yanı sıra fiyatı da yer alıyordu. Meclis Lokantası'nın elektrik, su, personel gibi gideri bulunmuyor. Personel de Meclis'e bağlı ve maaşla çalışıyor. Su ve elektrik gibi giderler de Meclis'in genel giderleri içinde bulunuyor. Meclis'e günde kimi zaman 10 bin ziyaretçi geliyor. Bir vekil her gün ortalama 50 seçmenine yemek ısmarlıyor.

TEPKİ GELİNCE KALDIRDI

AKP'li vekil Talip Küçükcan, Twitter'da bu ifadeleri kullandı ve hem takipçileriyle, hem de TBMM'nin resmi sosyal medya hesabıyla paylaştı.

Ancak vatandaşlardan sert tepkiler gelince yazdıklarını sildi.

HANGİ YEMEK, KAÇ LİRA?

Ucuzluğu nedeniyle tartışılan Meclis Lokantası'nda bir çorba 2 lira, çökertme kebabı 6 lira, bulgur pilavı 1 lira, su böreği ise 2 lira…