5 Temmuz gram altın fiyatları: Gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Geçtiğimiz gün 140,18 liraya kadar yükselen gram altın, tekrar yükselişe geçti. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Temmuz 2017 güncel altın fiyatları...

Temmuz gram altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre düştü mü yükseldi mi sorusunun cevabı bulundu. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Haziran 2017 altın fiyatları…

5 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

Gram altın 5 Temmuz itibariyle Kapalıçarşı’da 140,18 liradan alınırken, 140,22 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altındaki yükseliş çeyrek altına da sirayet etti. Çeyrek altın 224,32 liradan alınırken 229,93 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 933,44 liradan alınıp 947,55 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.