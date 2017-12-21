AKP kulislerinden son dakika: Ocak ayında Meclis’te

AKP ittifak planı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerden gelen son haberlere göre seçim sistemi ile ilgili değişiklik yapılacak. Ayrıca iddialara göre; AKP, MHP’nin gündeme getirdiği seçim barajının düşürülmesi önerisine sıcak bakmıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği “cumhur ittifakı”nı da kapsayan uyum paketleri üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Habertürk’ten Saliha Çolak’a bilgi veren AKP kurmayları önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada tarih de verildi. Buna göre Ocak ayın sonuna doğru ilk paketin Meclis’e sunulması bekleniyor.

BAHARDA TARTIŞMAYA AÇILACAK

Anayasa'ya göre, seçimlere 1 yıldan az kala yapılan değişiklikler o seçimde uygulanamıyor. 2019 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için bu kural işletilmeyecek. Bu nedenle söz konusu seçimlerde uygulanacak uyum değişiklikleri için acele edilmiyor. Bu paketin bahar aylarında tartışmaya açılması bekleniyor.

AKP kurmayları, 6-7 yasada değişiklik öngörülen ikinci uyum paketinde, MHP Lideri Bahçeli'nin dile getirdiği ittifak düzenlemesinin yer alabileceği mesajını verdi. Geçmişte partiler arasında ittifaklar yapıldığına işaret eden, bugün de fiilen bu imkânın bulunduğunu belirten kurmaylar, “Yasal altyapısı hazırlanarak ‘adam gibi' ittifak yapılmasına imkân sağlanmalı” dedi. Bahçeli'nin ittifakla ilgili işaret ettiği partilere ayrı ayrı mühür vurulması gibi konuların teknik düzenlemeler olduğu ve bunlar üzerinde uzlaşılabileceği ifade ediliyor.

MHP’NİN ÖNERİSİNE SICAK BAKILMIYOR



Gazete Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre AK Parti, MHP'nin gündeme getirdiği seçim barajının düşürülmesi önerisine sıcak bakmıyor.

AK Parti kurmaylarında bu konuda öne çıkan eğilim şöyle:

“Seçimlerde yüzde 10 ülke barajı, 1980 öncesi Meclis'te kaos yaratan parçalı tabloya karşı getirilmiş. Doğrudur, 12 Eylül rejiminin ürünüdür. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulaması yapılacak. Sistemin başarısı için güçlü bir Meclis bloku gerekli olacaktır. Barajın temsilde adaleti engellediği görüşü doğru değil. Şu anda Meclis'e, yüzde 97 temsil ile temel siyasi görüşler yansıyor. Her toplumsal grup temsil edilecek diye, yasa yapamayan, bir araya gelemeyen bir Meclis oluşursa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başından yara alır. O nedenle barajın kalması sistemin sağlığı açısından da gerekli olacaktır.”

AKP kurmayları, dar bölgeye MHP karşı çıktığı için 5 ya da 7'şer milletvekilinin seçileceği daraltılmış bölge sisteminin getirilebileceğine işaret ediyor. Dar ya da daraltılmış bölge sistemlerinin birbirlerine göre hem avantajının hem dezavantajları bulunduğuna dikkat çeken AK Parti kurmayları, bu alternatiflerin tartışmaya açılacağını söyledi. 2019'un haziran ya da temmuz ayına kadar yasalaşma sürecinin tamamlanabileceği dile getiriliyor.