Artık Reza Zarrab için koşmayacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı, Zarrab'ın yarış atlarını da etkiledi. Zarrab'ın milyonlar kazandıran atlarına el koyuldu. El koyulan atlar, artık devlet için yani vatandaş için koşacak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rıza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el koyma kararı, Zarrab'ın yarış atlarını da etkiledi. Kararın ardından Zarrab'ın Türkiye Jokey Kulubü bünyesindeki yarışlarda koşan ve adeta para basan atlarına da, önce tedbir kararı konulacak ardından da el konularak, satışa çıkarılacak. Zarrab'ın atları bugüne dek 111 ayrı koşuda 22 birincilik, 23 ikincilik aldı; sahibinde de 2 milyon 326 bin TL kazandırdı.

Yarış atları, Zarrab ABD'de tutuklandıktan sonra da koşmaya devam etti ve yine para bastı. Zarrab'ın ”Dayım Benim” isimli atı sadece iki senede Zarrab'a 1 milyon 421 bin TL kazandırırken, ‘'El Ganador'' adlı yarış atı 552 bin, ‘'Forget Me Not'' da, 353 bin 900 TL kazandırdı. ”Dayım Benim” isimli at son olarak 5 Kasım’da Veli Efendi’deki koşuda 2. oldu ve 46 bin TL kazandırdı. Zarrab’ın henüz dereceye girmeyen ”Sadio” isimli bir yarış atı daha bulunuyor.

EBRU ATINI SATTI

Tedbir kararının ardından Zarrab'ın Dayım Benim, El Ganador, Forget Me Not ve Sadio isimli atlarıyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, atların bulunduğu hipodrom müdürlüğüne yazı gönderilecek ve atlar hakkında zabıt tutularak, muhafazası istenecek. Tedbir kararının kayyum ve satış kararına dönüşmesiyle birlikte atlar kamu ihalesi yoluyla satışa sunulacak. Açık artırmada en yüksek miktarı ödeyen kişi atların yeni sahibi olacak. Atların satışından gelen gelir de Hazine'ye kalacak.

Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'e hediye ettiği ”Duty Free” adlı at ise daha önce satılmıştı. ”Duty Free” TJK kayıtlarına göre koştuğu 1.5 yıl içinde Gündeş'e 1 milyon TL kazandırdı. Ancak TJK kayıtlarında Gündeş'in atının bir süre önce bir iş adamına satıldığı ve bu atta Gündeş'in halen hiç payının kalmadığı görüldü.