Ataşehir’de Başkan Vekili İlhami Yılmaz oldu

Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan belediye başkan vekili seçimini 22 oy alan CHP'li İlhami Yılmaz kazandı. Belediye Meclisi'nde CHP'nin 22, AKP'nin 15 üyesi bulunuyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılmasının ardından, Ataşehir Belediye Meclisi’nde yapılan belediye başkan vekili seçimini, CHP grubunun adayı İlhami Yılmaz kazandı. Üçüncü turda Yılmaz’a 22 oy, AKPi grubunun adayı Mustafa Cevat Arzık’a ise 15 oy çıktı.

İLHAMİ YILMAZ KİMDİR?

İlhami Yılmaz 1953 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1977 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans kürsüsünde MBA master’ını tamamladı.

Kamuda ve özel sektörde kademeli olarak üst düzey yöneticilik yaptı. Halk Bankası’nda Proje Değerlendirme Uzmanı, TMSF’de yöneticilik görevlerinde bulundu. Devlet Yatırım Bankası’yla Dünya Bankası’nın hazırlamış olduğu “Sanayi İşletmelerinde Proje Hazırlama ve Uygulama Seminerleriöne katılarak dokuz ay süresince yurt dışında kaldı.

1999 yılından itibaren iki dönem Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği ve Belediye Meclis Başkan Vekilliği; 2009 yılından itibaren de iki dönem Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İBB Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği yaptı.

İSTANBUL (DHA)