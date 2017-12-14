Baz istasyonu çetesi! Çocuklara hırsızlık yaptırıyordu…

İstanbul Kartal’da baz istasyonunu soyarak kaçmaya çalışan 3’ü çocuk 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuklara hırsızlık yaptıran 19 yaşındaki C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay, 6 Aralık Günü gece 02.00 sularında meydana geldi.

Kartal'a bağlı Orhantepe Mahallesi'nde bulunan bir baz istasyonunun soyulduğu bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında emniyet tedbirleri alan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramalarda araç içerisinde, 8 adet baz istasyonu aküsü ile birlikte soygunda kullanıldığı anlaşılan 1 adet demir kesme aleti, 1 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet balta, 1 adet levye ele geçirildi.

Araçta bulunan C.K. (19) ve çocuk yaşta O.B, E.K. ve C.B. isimli 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden C.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.B, E.K. ve C.B. isimli çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.