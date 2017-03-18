Bitlis’te 10’u öğretmen 25 kişi tipide mahsur kaldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 10’u öğretmen 25 kişi yolda mahsur kaldı.

Alınan bilgilere göre, bu gün yapılan Açık Öğretim Lise sınavları için sabah saatlerinde Tatvan ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giderek sınavdan dönen 10 öğretmen ile ilçeye bağlı Benekli Köyüne gitmeye çalışan 15 köylü kar yağışı, tipi ve fırtınadan dolayı yolun tamamen kapanması nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla ilçe merkezine ulaşmaya çalışan öğretmen ve köylülerin çabası sonuç vermeyince bu kez Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ait iş makinesi devreye girdi. İş makinesinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması sonucu yolda mahsur 15 araç içerisindeki 10'u öğretmen 25 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırılmaları sağlandı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar kendilerini kurtararak ilçe merkezine ulaşmalarını sağlayan cezaevi personeline teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca, yolda kalan bazı araçlar ise yine yolda mahsur kalan vatandaşların yardımı ile saplandıkları yerden çıkarılarak kurtarıldı.

KAR YAĞIŞI KAZALARA NEDEN OLDU

Öte yandan Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı, kazalara neden oldu. Bitlis-Tatvan karayolunun Üçyol Kavşağı’nda trafik ışıklarında bekleyen palakası ve sürücü öğrenilemeyen yolcu otobüsüne, TIR çarptı. Arkadan gelen Şahin Doğan yönetimindeki otomobil de TIR’a çarptı. Zincirleme kazada, otomobil sürücüsü Şahin Doğan ve yanındaki Hacı Gezer yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Feyzullah Ensari Caddesi’ndeki Batarya Kavşağı yakınları ise şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan 13 M 0037 plakalı midibüs ile 23 EL 680 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Karla mücadele ekiplerinin kapanan yolların açılması için başlattığı çalışmalar ise aralıksız sürüyor. AJANSLAR

