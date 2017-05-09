Çeşme’de petrolün kirlettiği deniz için temiz dediler!..

Karaya oturan gemiden sızan yakıtın neden olduğu kirlilik hakkındaki farklı açıklamalar kafaları karıştırdı. Bakanlık ve belediye başkanı ‘deniz temiz’ derken bilirkişi raporları ve bilim insanları bunun aksini söyledi

Turizmin gözdesi İzmir'in Çeşme İlçesi'nde, 5 ay önce meydana gelen çevre felaketi hakkındaki açıklamalar kafa karıştırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Deniz temiz” derken, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, “Deniz temiz değil tertemiz” açıklaması yaptı. Bilim insanları ise aynı görüşte değil…

Çeşme'de, 18 Aralık 2016'da, Lady Tuna adlı Panama bandıralı yük gemisi Pırasa Adası yakınında karaya oturmuştu. Gemide dört yırtık oluşmuş, yırtılan bölümlerden 130 ton yakıt denize sızmıştı. Kirlilikten en çok Ildırı, Ilıca ve Paşalimanı koyları etkilenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, yakıtın temizlendiği ve denize girilebileceğine dair rapor verdi. İl Müdürü Selahattin Varan, “Çeşme denizi tertemiz oldu. Yerli ve yabancı turistlerimiz gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilirler” dedi.

BAŞKAN ‘TERTEMİZ' DEDİ

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da “Plajlarımızda ve denizimizde herhangi bir problem yok. Şu an eski Çeşme denizi neyse durum aynı. Denizimiz temiz değil, tertemiz” diye konuştu. Olaya bakan mahkemenin bilirkişi heyetinde yer alan Prof. Dr. Enver Küçükgül çerve felaketiyle ilgili SÖZCÜ'ye konuştu.

‘BİLİMSELLİKTEN UZAK'

Küçükgül, söz konusu açıklamaların ‘inandırıcılıktan ve bilimsellikten uzak' olduğunu ifade etti. Küçükgül, ham petrolün kalıcı bir madde olduğunu söyledi. Temizlik çalışmalarının kıyıda ve yüzeyde yapıldığını hatırlatan Küçükgül, “Kazaya geç müdahale edilmesi nedeni ile ham petrol Çeşme'nin hemen her yerinde yayıldı. Ham petrol, deniz dibinde kum ve kayalara yapışmış halde duruyor. Su sıcaklığı arttıkça zaman zaman yeniden yüzeye çıkacak” dedi.

KİRLİLİK SINIR DEĞERİN ÜSTÜNDE

Prof. Dr. Enver Küçükgül, havaların ısınmasıyla beraber ham petrolün su yüzüne çıkacağını söyledi. Küçükgül, ‘Ilıca Plajı önünden alınan numune üniversite laboratuvarında analiz edildi. Ham petrol ve türevleri miktarı, sınır değerin

bin 492 katı” dedi.