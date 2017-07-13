CHP’li Ağbaba: Hangi iki gazeteci?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cezaevlerinde gazeteci yok, şu anda gerçek manada gazeteci sıfatıyla içeride iki kişi var" açıklamasına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın cevaplaması için Meclis'e soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BBC televizyonuna yaptığı açıklamalarda “Şu anda içeride olanların gazetecilik sıfatı yok. Bunlar ya terör örgütüyle beraber hareket etmişlerdir, ya silah bulundurmaktan içeri girmişlerdir, ya da birçok yerlerde bankamatikleri kırmışlar, buraları soymuşlardır. Ama ceplerinde bir sarı basın kartı değil, gazeteci kartı vardır. Bununla beraber de kendilerinin gazeteci olduğunu iddia etmişlerdir. Şu anda gerçek manada gazeteci sıfatıyla içeride iki kişi var.ö Dediğini anımsatarak TBMM Başkanlığına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından cevaplandırılması üzere soru önergesi verdi. Ağbaba Bekir Bozdağ tarafında konuya ilişkin şu soruların cevaplandırılmasını istedi:

“1- Cezaevlerinde kaç tutuklu ve hükümlünün sarı basın kartı bulunmaktadır?

2- Cumhurbaşkanının ifade ettiği bankamatik soyan gazeteci var mıdır? Nerede hangi bankamatiği soymuştur? Bu kişi yada kişilerin gazetecilik sıfatı var mıdır?

3- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevlerinde sadece 2 gazeteci olduğuna dair açıklama hangi kaynağa dayandırılmaktadır?Açıklamanın bilgileri Bakanlığınız tarafından mı verilmiştir? 159 gazeteci bir anda nasıl 2 ye düşmüştür?

4- AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ifadelerinden hareketle cezaevindeki 2 gazeteci kimdir?

5- Aralarında karikatürist,yayın danışmanı,gazete vakıf yöneticilerinin de olduğu 159 kişiyi terörist olarak damgalamak için hangi deliller ortaya konulmuştur. Pek çoğunun yargılamaları hala devam ederken bu kişilere ‘terörist’ denilmesi, ‘sözde’bağımsız yargıya açık bir şekilde mesaj ve yargılamayı etkilemek değil midir? Tüm yurttaşların gördüğü bu müdahale Adalet Bakanlığı tarafından görülmemekte midir?

6- Yıllarca sarı basın kartı taşıyan, uluslar arası kuruluşlardan ödüller alan, tek geçim kaynakları gazetecilik olan, ellerine kalemden başka bir şey almayan onlarca kişiyiı srarla görmezden gelmenin, bu kişilere ‘gazeteci değil’ demenin sebebi nedir? Tüm Dünya’nın bildiği ve gördüğü gerçekleri yok saymak, inkar etmek kime nasıl bir fayda sağlayacaktır?

7- Basın özgürlüğü sıralamasında Avrupa’nın sonuncu ülkesi olan Türkiye’yi bu olumsuz noktadan değiştirmek için ne zaman harekete geçilmesi düşünülmektedir?” DHA