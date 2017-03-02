Deprem bölgesinde okullar tatil edildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, Adıyaman merkez, Samsat ve Kahta’da okulların tatil edildiğini açıkladı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, Adıyaman merkez, Samsat ve Kahta'da pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini açıkladı. Yaşanan depremin meydana getirdiği hasar ve yaralıların durumu hakkında bilgi veren Vali Abdullah Erin, “Depremin yaşandığı andan itibaren yaptığımız incelemelerde gönlümüz rahat bir şekilde can kaybının olmadığını söyleyebiliyoruz. 30 civarında yaralımız var ama bunun büyük bölümü korku ve endişe gibi benzeri rahatsızlıklar. Yaralılara da gerekli müdahaleler yapıldı. Sadece bir hastamızın ayağında yüksekten atlama nedeniyle ameliyat gerektirebilecek bir hasar var. Vatandaşlarımızın geceyi rahat geçirebilmelerine yönelik her türlü önlem ve tedbir alındı. Elimizdeki çadır ve battaniye kapasitesinin yetmeyeceğini düşünerek çevre illerden AFAD Başkanlığının koordinesinde yeterli sayıda çadır ve battaniye elimize ulaşmış durumda. AFAD Başkanımızla beraber birkaç köyümüzde incelemede bulunduk. İlk gece vatandaşlarımıza belediyemizin de katkılarıyla 5 bine yakın sıcak yemek ikramı gerçekleştirilecektir. Çadırlar kurulacak ve vatandaşlar için ısınma cihazları olacak. İlk hasar çalışmaları yapıldı. Samsat merkezde kamu kurum ve kuruluş binalarıyla şahıs binalarında kısmi hasar var. En çok hasarı Taşkuyu ve Akdamar köyümüz başta olmak üzere 4 – 5 köyümüz görmüş. Yarın komisyonumuz ilk tespitleri yapacaklar. Bir hafta içerisinde de kesin tespitler yapılacak. Vatandaşlarımızın artçı sarsıntılardan zarar görebilecekleri binalardan, başta valilik binası, eski binalarımız var. Riskli binalar var, bunların hepsini boşalttık” dedi.

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MERKEZ VE İKİ İLÇEDE OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR TATİL EDİLDİ

Başta depremin yaşandığı Samsat olmak üzere depremden etkilenen Adıyaman merkez ve Kahta'da okulların tatil edildiğini söyleyen Vali Erin, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bütün çocukları okul binalarından çıkarttık. Yarın da Samsat ilçemizde, Kahta'da ve Adıyaman il merkezinde herhangi bir risk taşıdığı için değil, Samsat dışındaki yerler için söylüyorum ama vatandaşlarımızın bu sarsıntıyı hissederek oluşabilecek psikolojik sıkıntılar nedeniyle yarın bu üç yerleşim yerinde çocuklarımız okula devam etmesinler. Biz de riskli eğitim kurumu varsa bununla ilgili önlem alalım diye değerlendirdik ve öyle bir karar aldık. Yani Adıyaman merkez ve bağlım köyler, Samsat ve ilçeye bağlı köyler ile Kahta ve bağlı köylerde eğitime ara vereceğiz. Dediğim gibi tamamen tedbir amaçlı. Bu okullarımızdaki teknik incelemeyi tamamlayana kadar. Pazartesi günü ise inşallah normal eğitime devam edeceğiz” şeklinde konuştu.