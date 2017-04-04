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Eleştirdiği sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na yanıt

CHP liderinin 'şarkısını vermediği için' eleştirdiği Cengiz Onural eleştirilere "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor” diye yanıt verdi.

15:284 Nisan 2017
Gündem
Eleştirdiği sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na yanıt
CHP liderinin 'şarkısını vermediği için' eleştirdiği Cengiz Onural eleştirilere "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor” diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam bir araya geldiği sanatçılara, referandum kampanyasında Süper Baba dizisinin jenerik müziği ‘Bana bir masal anlat baba’ şarkısını kullanmak istediklerini ancak parçanın bestecisinin buna izin vermediğini söylemişti. CHP lideri “Şarkıyı besteleyeni de sahibini de kınadım. Asla onlara da sanatçı demiyorum. Kimse kusura bakmasın” demişti. Eleştirilen besteci Cengiz Onural ise eleştirilene twitter hesabından yanıt verdi. Onural, “Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor” dedi.

SÜPER BABA OLMAYINCA EMEL SAYIN

Referandum kampanyasında CHP kamuoyunun beğenisini kazanmış üç şarkı seçmiş ve teklifte bulunmuştu. Bu şarkılardan yalnızca Emel Sayın’ın seslendirdiği ‘Mavi Boncuk' şarkısının bestecisi Ali Ekber Tağıyev CHP’nin teklifini kabul etmiş ve parça ‘hayır’ kampanyasına uyarlanmıştı.

Son güncelleme: 16:1104.04.2017
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