Eşinin cenazesine zorlukla katıldı

Katıldığı cenazede tentenin çökmesi üzerine yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Ümit Şengezer son yolculuğuna uğurlandı. 8 aylık hamile Aslı Şengezer töreni zorlukla katıldı. Eşini kendi kuzenin cenaze töreninde kaybeden Şengezer'e kuzeninin öldüğü de söylenmemişti.

Bakırköy Ataköy 5. kısım Ömer Duruk Camii’de katıldığı bir yakının cenazesinde tentenin çökmesi sonucu yaşamını yitiren işadamı 45 yaşındaki Mustafa Ümit Şengezer son yolculuğuna Fatih Camii’nden uğurlandı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Şengezer’in 8 aylık hamile eşi Aslı Şengezer ambulansla geldi. Aslı Şengezer eşinin tabutunun yanına akrabalarının yardımıyla gelebildi. Kuzenin cenazesi sırasında eşini de talihsiz bir olayla kaybeden 8 aylık hamile Aslı Şengezer’i yakınları teselli etti. Cenazede taziyeleri ise işadamı Şengezer’in oğlu Batuhan Şengezer ve yakınları kabul etti.

İLGİLİ HABER Ataköy Camii'nde tente faciası: Bir ölü 40 yaralı

Ataköy’deki tente çökmesi olayında o an camide bulunanlardan biri olan Önder Sözen, “Cami imamı defalarca uyardı. Ancak cenaze ile gelen hoca namazı 2 dakikada kılabileceğimizi söyledi. Bunun üzerine herkes tentenin altına geldi. Namazları kıldık. 10 adım ileriye atınca büyük bir gürültü duydum. Dönüp arkama baktığımda tentelerin çöktüğünü gördüm. İnsanlar bağırışıyordu, biz de saniyelerle kurtulduk. Çok talihsiz bir olay. Mustafa bizim damadımız, çok iyi bir insandı. Eşi 8 aylık hamile, baba olmayı beklerken yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz” dedi.

Mustafa Ümit Şengezer’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kozlu mezarlığında toprağa verilmek üzere sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.