Gözaltına alınan HDP’li vekil, serbest bırakıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, terör örgütünü övmek, suç işlenmesine teşvik etmek suçlamasıyla Ağrı’da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Vali Musa Işın, HDP Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir’in Doğubayazıt’ta bugün gözaltına alındığı ve Ağrı’ya getirildiğini doğruladı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde Ağrı Milletvekilli seçilen 35 yaşındaki Taşdemir, partinin Kadın Meclisi Sözcülüğünü yapıyordu. HDP Genel Merkezine ait internet sitesinde gözaltı kararına tepsi gösterilirken “Kabul etmiyoruz, boyun eğmiyoruz. Susmuyoruz” denildi.

TAŞDEMİR SERBEST

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, sevk edildiği Adliye’den serbest bırakıldı. HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve HDP İl Başkanı Olcay Öztürk ile birlikte Adliye’den çıkan Taşdemir, gözaltıyla ilgili açıklama yapmadı. DHA