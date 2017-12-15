Halk Arenası Edirne’de!

Halk TV’de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta Edirne'de sevenleriyle buluşuyor.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası' bu hafta Edirne’de. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sözcü yazarı Nasuh Mahruki, Ortadoğu uzmanı cesur gazeteci Hüsnü Mahalli ve ‘Halk Arenası'ndaki ironik yorumlarıyla bilinen halkın avukatı Murat Ergün'ün konuk olduğu programda Türkiye gündemi masaya yatırılıyor.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve izlenme rekorları kıran ‘Halk Arenası' sozcu.com.tr’den canlı yayınla ekrana geliyor