İstanbul Boğazı’nda yağmur sonrası şok eden görüntü! Hava durumu nasıl olacak

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle denize karışan sel suyu şaşırtan görüntülere sahne oldu.

İstanbul dün gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağmur, İstanbullulara zor anlar yaşattı. Yollarda biriken sular trafiğin sıkışmasına neden olurken, toplu taşımada da aksamalar meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Boğazı’nda denize karışan sel suyu şaşırtan görüntülere sahne oldu. Yaşanan olay nedeniyle denizin iki renk haline geldiği görülürken, köprüden geçen vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan açıklamada “Halen Marmara Bölgesinde devam etmekte olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Trakya ve İstanbul’da etkisini azaltması bekleniyor. Bununla birlikte yağışlı sistemin Marmara’nın doğusuna hareket ederek, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2); Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.