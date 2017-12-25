Tuzla’da panik yaratan kokunun sebebi ne? İşte Tuzla’daki koku hakkında son dakika haberleri…

İstanbul'dan panik yaratan bir son dakika haberi geldi. Tuzla'da birçok mahalleyi ciddi şekilde etkileyen koku haberleri İstanbul'un gündemine bomba gibi düştü, herkes Tuzla'daki kokunun nedenini merak etmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Tuzla’daki kokunun kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk belirlemelere göre insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı. CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de bölgeye gitti.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde büyük paniğe neden olan kokunun sebebi tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Tuzla'daki kokunun sebebi “atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir” denildi.

“İnsan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum”

İBB’den yapılan yazılı bir açıklamada atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilen kokunun, ilk belirlemelere göre insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir denildi.

Akşam saatlerinde Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri süratle bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada “Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ Laboratuvarlarında analiz edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün birimleri ile ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli inceleme ve araştırmalarına devam etmekte olup sorumlular hakkında adli ve hukuki yollar sonuna kadar takip edilecektir” denildi.

KİMYASAL ATIK NEDEN OLDU

Kokudan rahatsız olarak hastaneye başvuran onlarca kişi ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Akşam 21.30 sıralarından itibaren Tuzla'da etkili olan yoğun ve genizleri yakan koku nedeniyle belediyle, AFAD, İGDAŞ ve İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmaların ardından kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edildi. Kokunun tespit edildiği noktada ekipler kokunun giderilmesi için yoğun bir çalışma sarf etti.

HASTANELERE AKIN EDEN 50'Yİ AŞKIN KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Ekipler çalışmalarını sürdürürken yayılan koku nedeniyle çok sayıda kişi ilçedeki hastanelere akın etti.

Kokudan rahatsız olan ve maske taktıkları görülen 50'yi aşkın kişinin hastanelere başvurduğu kaydedildi. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşların ayakta yapılan müdahalelerinin ardından evlerine gönderildiği öğrenildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

İstanbul’un Tuzla ilçesinde akşam saatlerinde kaynağı belirlenemeyen bir koku yayıldı. Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde, genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı.

Kokuyla ilgili İBB Beyaz Masa’nın sosyal paylaşım hesabından açıklama geldi.

EKİPLER BÖLGEYE GİTTİ

Sanayiden kaynaklandığı tahmin edilen kokuyla ilgili paylaşılan mesajda “Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, iGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir.” açıklaması yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

“CİHAZDA TANIMLI OLMAYAN GAZ”

AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı.

Yapılan ölçümlerde ilk belirlemelere göre, kokuya neden olan gazın ölçüm yapılan cihaza tanımlı olmayan bir gaz olduğu ve bu nedenle gazın kaynağının anlaşılamadığı öğrenildi.

SÖZCÜ’YE İHBAR YAĞDI : BURADA İNANILMAZ BİR KOKU VAR

Tuzla’daki koku dolayısıyla SÖZCÜ Whatsapp hattına ihbar yağıyor! Bir vatandaş, Tuzla’daki durumu şöyle özetledi:

“Burada inanılmaz bir koku var. Genizlerimizi yakıyor ve evlerimizin içine girmiş durumda. Havada pus var. Deri Sanayi civarında bir koku yok. Aydınlı’da bir koku yok. Tuzla’nın Mercan Mahallesi’nde de koku yok. İstasyon ve Postane mahallelerinde inanılmaz bir koku var. Çektikçe boğazınız yanıyor.”

“ÇOK YOĞUN DUMAN ÇIKIYOR”

Gün içinde aldığı bir duyumu da paylaşan vatandaş, “Tuzla Piyade Okulu yani İstasyon Mahallesi civarında vidanjörlerin çalıştığı bilgisini aldım. Arıtma bölgesinden yoğun bir duman çıkıyor. Yeni çıktı bu duman. Orası arıtma tesisi. ”

İSTANBUL VALİSİ: ATIKSU KOLEKTÖRÜNDEN OLABİLİR

İstanbul Valisi Vasip Şahin de yaptığı açıklamada “İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır.” dedi.

CHP’Lİ VEKİL BÖLGE GİTTİ

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi bölgeye gittiğini duyurdu. Hamzaçebi “Tuzla'daki ağır koku ile ilgili alt düzeydeki yetkililer bakan ve valinin açıklamasından farklı şeyler söylüyorlar. Evden çıktım Tuzla'ya gidiyorum. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğim. Tuzla ilçe başkanımız şu an olay mahallinde” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların sürdüğü noktaya giden CHP'li Akif Hamzaçebi bir süre çalışmaları takip etti. Burada kısa bir açıklama yapan Hamzaçebi, “Burada çok keskin bir koku var. Öyle anlaşılıyor ki kaçak olarak kimyasal atıkların döküldüğü düşünülüyor” dedi.

İGDAŞ’TAN AÇIKLAMA

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ’tan yapılan açıklamada ise; “Tuzla İstasyon Mahallesi´nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

İBB TWİTTWER’DAN AÇIKLAMA YAYINLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabından da bir açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi: “Tuzla'da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliyaçelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, İtfaiye, İSKİ, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Çevrenin, sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor.”

TUZLA BELEDİYESİ: ARAŞTIRILIYOR

Tuzla Belediyesi’nden de konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede “İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır” denildi.

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