Kalp ameliyatlı, 8 stentli vekil de ‘adalet’ yürüyüşünde

Burdur Milletvekili Mehmet Göker: Bu yürüyüşte olmasam, vicdanım rahat etmezdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı İstanbul yürüyüşüne katılım ve ilgi giderek artıyor. Yürüyüş tam bir dayanışma içinde devam ediyor. Tırnakları düyşen de, ayakları şişen de yine yolculuğu sürdürüyor. Yürüyüşçülerin arasında kalp ameliyatı olan, kalp damarlarında 8 adet stent bulunan CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker de bulunuyor. Göker ağır sağlık koşullarına rağmen hem yürüyor, hem milletvekili ve vatandaşların yürüyüşüne sağlık önerileri, muayenelerle destek oluyor. Uzun yolculuğa doktorunun “katılmasan iyi olur” uyarılarına “arkadaşlarım, vatandaşlar yoldayken o yürüyüşte bulunmasam vicdanım rahat etmezdi. Şimdi huzur içinde yürüyorum. İyi ki buradayım” diyor.

Ortopedi uzmanı olan CHP Milletvekili Mehmet Göker, 2007 yılında kalp ameliyatı geçirdi. Daha sonraki dönemlerde yapılan muayenelerinde damarlarında tıkanıklıklar belirlendi ve bunu açmak için damarlarına 8 adet stent takıldı. Fazla yorulmaması, sinirlenmesi gereken Göker, meclis çalışmalarında da en devamlı milletvekilleri arasında yer aldı.

“Gitmesen iyi olur” uyarısı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun “yürüyüş” kararından sonra, Milletvekili Mehmet Göker de kalp doktoruna gitti, böyle kutsal amaç taşıyan yürüyüşte bulunmak istediğini söyledi. Doktoru, bu yürüyüşün kendisini yoracağını “gitmemesinin daha doğru olacağını” belirtti. Göker, doktorunun konuşmasından da biraz ışık görünce “Bu yürüyüşte bulunmamam halinde üzerinde çok büyük manevi baskı olacak. Yürüyüşte bulunmak bana daha iyi gelir” dedi.

Uzun yolun yolcularından Mehmet Göker, sohbetimizde “Genel başkanımız, arkadaşlarım, vatandaşlarımız ‘adalet' için yürürken, ben onları televizyondan izleyecektim. Bu durum ağrıma gitti. Ne olursa olsun yürüyüşe katılmaya karar verdim. Kuşkusuz, doktorumun önerilerini de dinliyorum. Ben de ortopedi doktoru olduğum için nasıl yürümem gerektiğini, dinlenirken neler yapılacağını biliyorum. Bir de yürüyüşümüz çok keyifli geçiyor. İnanın yorulma hissi hiç birimizde yok. İyi ki bu uzun yolun yolcuları arasındayım” diyor.

Rampaları çıkarken diğerleri gibi kalp ameliyatlı Mehmet Göker de sıkıntı yaşıyor. En büyük yardımcısı da CHP milletvekili Bihlun Tamaylıgil. Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de Göker'i yalnız bırakmıyor. Açıkçası herkes herkese yardımcı oluyor. Yol boyunca fotoğraflar çektiriliyor, şarkıları, türküleri yeşillikler arasında kaybolup gidiyor. Zirvelerde yankılanan ise daha çok “adalet…adalet” sloganı oluyor.

Tırnak çektirip yürüyorlar

Yürüyüşün tek ortopedi doktoru olan Göker, yol boyunca hem arkadaşlarını, hem vatandaşları da muayene ediyor. Kimisi tırnak batması rahatsızlığı yaşıyor. Kimilerinin tırnaklarına kan oturmuş. Tendonda zorlama da yürüyüşçüleri yoruyor. Bunların tedavisi de Göker'e düşüyor. Tırnak çektirip yürüyenler, terlikle yoluna devam edenler var. Bu durumdaki rahatsızlığı olanların doktora gitmesi halinde en az bir hafta rapor verilir, dinlenmeleri istenir. Ancak onlar, bırakın istirahati yola devam ediyorlar. “69 yaşındaki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yürürken, 50 yaşındaki milletvekilinin yürümemesi diye bir şey olmaz. Gayet güzel yürüyorum. Açıkçası yürüdükçe de açılıyorum” diyor Mehmet Göker ve yürüyüş izlenimlerini şöyle aktarıyor:

Gezi ruhu gibi

“Yürüyüşe katılım her geçen gün artıyor. Başlangıçtaki o coşkulu hava devam ediyor. Yürüyüşte huzur var. Kavga gürültü yok. İnsanlar bir inanç doğrultusunda yürüyor. Araçlarıyla geçenler bizleri selamlıyor, iyi duygularını belirtiyorlar. Yol boyunca lokumlar, tatlılar, karpuzlar getiren ve ekmeğini bizimle paylaşan vatandaşlarımız bizi daha da duygulandırıyor. İnsanlar evlerine davet ediyor. Adeta bir ‘gezi ruhu' oluşmaya başladı. Yardımlaşma, dayanışma örnekleri sergileniyor.”

Yürüyüşe ilginç katılımlar da oluyor. Evlendikten bir gün sonra yürüyüşe katılanların bulunması da Göker'in anlattığı ilginç olaylardandı. Seçmenlerinin yürüyüşe bakışını soruyorum, “Milletvekilimiz bulunması gereken yerde ve sağlık durumuna rağmen gereğini yapıyor” dediklerini belirtiyor. CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil de, anjiyo yaptırdıktan hemen sonra yürüyüşe katılanlar arasındaydı. Açıkçası CHP'liler “adalet.. adalet” diye yürümeye her koşulda hazır olduklarını gösteriyor.