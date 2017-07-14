Karargah evleri kumpası soruşturması: 12 gözaltı

Ergenekon kumpasında, davanın en kritik belgelerinden birisi olarak gösterilen ‘İP/Karargah Evleri’ dosyası yıllar sonra yeniden açıldı. Savcılık bu kez ‘kumpas’ yapıldığına ilişki soruşturma başlattı. TSK içerisindeki FETÖ'cülerden 12'si gözaltına alındı. CD'lerde 67 isim bulunuyor. 2008'de kurulan kumpas mağdurları arasında intihar ederek canına kıyan Yarbay Ali Tatar da bulunuyordu.

Askeri savcılık tarafından bir dönem yürütülen Karargah Evleri soruşturması yeniden başlatıldı. Askeri savcılık, 2008 öncesi FETÖ’nün TSK içerisinde yuvalandığı örgüt üyelerinin listelerinin yer aldığı CD’ler ele geçirerek soruşturma başlatmıştı. Dönemin sivil FETÖ’cü savcıları tarafından soruşturma devralınmış, S1-S2 olarak isimlendirilen söz konusu listedeki isimlere dokunmayan dönemin özel yetkili savcılığı, yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda FETÖ’cü olmayıp, bu örgüte karşı duran askerleri ekleyerek soruşturmayı devam ettirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önce eski FETÖ’cü savcıların yürüttüğü bu soruşturmaya takipsizlik verdi. Daha sonra S1 ve S2 listeleri üzerine yoğunlaşan savcılık bu listedeki isimler hakkında yeniden soruşturma açtı. İncelenen listelerdeki isimlerin bir kısmı hakkında bugün düğmeye basan savcılık 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Listede yer alan kişilerden 26’sının ise farklı soruşturmalardan tutuklu bulundukları ortaya çıktı.

“ALEVİ, ARIZALI, ATATÜRKÇÜ, KAZANILABİLİR…”

Ele geçirilen CD’lerde FETÖ’cülerin kendilerinden olmayanları, “Alevi, Arızalı, Atatürkçü, kazanılabilir” olarak fişledikleri, yine bu 67 isme hitaben ise, “Her gün tıraş olun, parfüm sıkın, gerekiyorsa cinsel içerikli ve küfürlü konuşun, kendinizi belli etmeyin, kazanmak istediğiniz kişilere ufak yardımlarda bulunun” şeklinde örgütsel talimatların yer aldığı belirlendi. Listede yer alan 67 isimden 49’unun Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

KUMPASIN GEÇMİŞİ

TSK'da görevli bazı personel ile İP yöneticileri arasında yasa dışı bir siyasi yapılanma olduğu iddialarını içeren bir belge MİT tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmişti. Bu belgenin İP Genel Merkezi'nde de bulunduğu iddiaları üzerine 2008 yılında “Ergenekon'' soruşturması kapsamında partinin genel merkezinde yapılan aramada “çok gizli'' dereceli MİT belgesi ele geçirilmişti. MİT belgesi firari eski savcı Zekeriya Öz tarafından da Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmişti. Bunun üzerine 2008'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından soruşturma açılmış, daha sonra dosya görevsizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yollanmıştı. Söz konusu soruşturmada 2011'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yetkisizlik kararı verilerek, dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. İstanbul-Ankara arasında yetki tartışmaları nedeniyle gidip gelen dosya en son İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş, şüpheliler hakkında somut delil elde edilemediği gerekçesiyle takipsizlik verilmişti.

Ali Tatar da o davanın şüphelileri arasındaydı

05.12.2009 tarihinde Beşiktaş Adliyesinde Özel Yetkili savcılar tarafından sorguya çağrılan hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarılınca intihar ederek hayatına son veren Yarbay Ali Tatar da

hem PKK'lı hem DHKP-C'li hem Doğu Perinçekçi hem Karargâh Evleri organizasyonuyla bağlantılı olmakla suçlanıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'da görevli bazı personel ile İşçi Partisi yöneticileri arasında yasa dışı bir yapılanma olduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cengiz Köylü, Hikmet Çiçek, Mehmet Bora Perinçek ve Mehmet Bedri Gültekin'in bulunduğu 91 kişi hakkında takipsizlik kararı vermişti. Dosyada yıllar sonra yeni bir gelişme yaşanmış, savcılık Ergenekon'un en kritik belgelerinden ‘İP/Karargah Evleri' dosyasında ‘kumpas' yapıldığına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Savcılık ‘Karargah Evleri' dosyasındaki belgeleri tek tek incelemeye almıştı.