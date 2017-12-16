Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz intihar etti! Yavuz Yılmaz kimdir? İşte hakkında merak edilenler…

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz evinde ölü bulundu. Yapılan açıklamada Yılmaz'ın intihar ettiği söylendi. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz kimdir? İşte hayatını kaybeden Yılmaz'a dair ayrıntılar...

Yavuz Yılmaz kimdir? sorusu bugünün en çok sorulan sorularından biri olsa gerek. Eski başbakan Mesut Yılmaz’ın intihar eden oğlu ile ilgili merak edilen her şey ve daha fazlası haberimizde.

YAVUZ YILMAZ KİMDİR?

Yavuz Yılmaz 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. 38 yaşındadır. Ankara TED Koleji mezunudur. The American International School-Salzburg ve George Washington University' ‘da okumuştur. Üniversite eğitimini ABD’de tamamlayan Yavuz Yılmaz, yurda döndükten sonra Coca Cola’nın dağıtımını almıştı. İnşaat işleriyle de ilgilenen Yavuz Yılmaz son olarak kardeşi Hasan Yılmaz ile Nişantaşı’nda açtığı Çin lokantası ile gündeme gelmişti.

Yavuz Yılmaz’ın 7 Haziran 2015’te yapılan seçimlerde CHP’den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştır.

Yılmaz'ın Beykoz Konakları'nda intihar ettiği belirlenmişti.