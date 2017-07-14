Son dakika… CHP 15 Temmuz törenine katılma kararı aldı

Anamuhalefet Partisi CHP, TBMM'deki 15 Temmuz törenine katılacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun törende bir de konuşma yapacağı belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan yaptığı basın açıklamasında parti olarak 15 Temmuz törenlerine katılacaklarını belirterek, “Demokrasiyi savunan, ortadan kaldırmayacak, yok etmeyecek ifade edecek her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız. Bu çerçevedeki Meclis törenlerinin dışında olmamız mümkün değil. Bu nedenle 15 Temmuz anmaları çerçevesinde cumartesi günü gündüz Genel kurulda hazır bulunağız. Bugünkü Meclis’e yürüyeceğiz. Resmi tören içerisinde yer alacağız. Sabaha karşı yapılacak liderlerin konuşmasında da sayın genel başkanımız konuşma yapacak. Yani bu programa katılacağız” dedi.

HDP HARİÇ HEPSİ KATILIYOR

CHP’nin bu kararıyla Meclis’te grubu bulunan partilerden HDP dışındakilerin hepsi Meclis töreninde yer alacak.

CHP’den çelenkli 15 Temmuz anması

Ayrıca CHP örgütleri, 15 Temmuz FETÖ Darbesi’nde hayatını kaybeden şehitleri, cumartesi günü bölgelerindeki Atatürk anıtlarına çelenk koyarak anacak. Anma etkinlikleri saat 11.00’de yapılacak.