Bağcılar metro istasyonu yeniden açıldı

Reina'ya saldıran teröriste benzeyen bir kişinin olduğu ihbarı üzerine kapatılan Kirazlı metro istasyonu yeniden açıldı. Aramalar nedeniyle söz konusu istasyon ve metro seferleri durdurulmuştu.

Reina'ya saldıran teröriste benzeyen bir kişinin olduğu ihbarı üzerine kapatılan Kirazlı metro istasyonu yeniden açıldı. Aramalar nedeniyle söz konusu istasyon ve metro seferleri durdurulmuştu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Polis, Reina’ya saldıran teröristin eşkaline benzer bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. İstasyon ve çevresindeki aramalar sürüyor.

Atatürk Havalimanı metrosunda ‘Reina Saldırganı’ alarmı

Polis, Reina’ya saldıran teröristin eşgaline benzer bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçerken Atatürk Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı.

KİRAZLI METRO İSTASYONU AÇILDI

Kapatılan Kirazlı metro istasyonu yeniden açıldı. Aramalar nedeniyle söz konusu istasyon ve metro seferleri durdurulmuştu. İhbarın yapıldığı andan itibaren bölgeye yönlendirilen ve içlerinde özel harekat timlerinin de bulunduğu polis ekiplerini sayısı da düşürüldü.