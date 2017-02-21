Son dakika haberi Bir asker şehit oldu

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'ın yerlleştirdiği el yapımı patlayıcıların temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada bir astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 182’nci gününde, El Bab’da ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin, terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen bölgede yürüttüğü patlayıcı temizliği sırasında, iş makinesi el yapımı patlayıcının (EYP) üzerinden geçti. Patlamada Jandarma Astsubay Yavuz İşcan şehit oldu, 2 asker yaralandı.Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi’ne taşınırken, şehit olan astsubayın cenazesi silah arkadaşları tarafından sınır hattına ulaştırıldıktan sonra helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan da konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Gün içinde mayın ve EYP temizliği esnasında, bir iş makinasının EYP’ye basması sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış; yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.Fırat Kalkanı harekatın başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden bu yana şehit olan asker sayısı 69’a yükseldi.

DHA