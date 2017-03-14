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Son dakika haberi… Meclis 21 Mart’ta tatile girecek

TBMM 21 Mart'tan referandum gününe kadar tatile girecek.
18:0814 Mart 2017
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Son dakika haberi… Meclis 21 Mart’ta tatile girecek
TBMM 21 Mart'tan referandum gününe kadar tatile girecek.
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
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İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

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