Ambarlı Limanı'nda kaçak 18 milyon 450 bin ağrı kesici hap ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir konteynerde yaptıkları aramada 18 milyon 450 bin adet kaçak ağrı kesici hap ele geçirdi.

Hindistan'dan Tunus'a gitmek üzere Ambarlı Limanı'na gelen geminin buzdolabı bulunan konteynerinde arama yapıldı. Yapılan aramada

buzdolabı kolilerinin arkasına gizlenmiş toplam 369 kolide 18 milyon 450 bin adet kaçak 'Tramadol' adlı ağrı kesici hap ele geçirildi. Hapların piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 70 bin TL olduğu bildirildi.

Uzun süre kullanıldığı taktirde sentetik opioid türü uyuşturucular gibi bağımlılık yaptığı bilinen ve ağır ameliyatlardan sonra ağrı kesici olarak reçeteyle verilen ilaç; başta Mısır, Libya ve Tunus olmak üzere bazı Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde sıklıkla suiistimal edilerek uyuşturucu yerine kullanılıyor. İlacın aynı zamanda uyuşturucu etkisi sebebiyle terör örgütleri tarafından da kullanıldığı biliniyor.

DHA