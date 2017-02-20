Antalya'da polis memuru evinde intihar etti

ANTALYA'da polis memuru 44 yaşındaki Akran Öztürk, evinde beylik tabancasıyla başından kendisini vurarak intihar etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Akran Öztürk, henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini üzerine oğlunun bulunduğu odaya gelen annesi, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Akran Öztürk'ün yaşamını kaybettiğini belirledi. Olayın duyulmasının ardından mesai arkadaşları ve polis memuru olan eşi de eve geldi. Aynı şubede görevli eşi uzun süre gözyaşı döktü.

Sağlık, polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra 2 çocuk babası Arkan Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da gelerek inceleme yaptı, olay hakkında bilgi aldı. Celal Uzunkaya yaptığı açıklamada, "Üzücü bir olay. Bilinmeyen bir nedenle intihar etmiş. Herhalde içine kapanık bir yapısı var, stres var. Bunu dışarı yansıtmadığı için sorunu büyütmüş ve intihar etmiş. Aslan gibi bir kardeşimiz. Teşkilatımızın başı sağolsun" dedi.

DHA