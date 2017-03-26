Bakan Çelik'ten CHP'ye Marslı eleştiri

AVRUPA Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "CHP'ye yüzde 50 ile hükümet kurmak mı mümkündür yoksa Jupiter'e Mars'a yolculuk yapmak mı mümkündür diye sorsanız. Onlar Mars'a gitmeyi tercih ederiz derler" diye konuştu.

Bakan Ömer Çelik, Adana'da partisinin merkez Sarıçam İlçesi Ata İlkokulu'nda düzenlenen İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada partililere seslenen Bakan Çelik, halk oylamasından 'evet' çıkması durumunda vatandaşın yetkisinin artacağını belirterek, "CHP tek adamlıktan bahsediyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu girdiği tüm seçimleri kaybetmesine rağmen istifa etmedi. Avrupa'da seçim kaybeden genel başkanlığı bırakıp gidiyor. Bizim ise seçim kaybetmeyi siyasi kariyer haline getirmiş ana muhalefet partimiz var. Seçimi kaybeden gitsin. Ne için gitmiyor, sürekli olarak seçim kaybettiği halde yerinde kalmaya devam ediyor. Hala tek adamlıktan bahsediyor" diye konuştu.

CHP'nin referanduma sunulacak Anayasa değişikliğini desteklemediğini kaydeden Bakan Çelik, şunları söyledi:

"CHP'ye yüzde 50 ile hükümet kurmak mı mümkündür yoksa Jupiter'e Mars'a yolculuk yapmak mı mümkündür diye sorsanız onlar, 'Mars'a gitmeyi tercih ederiz' derler. Bundan sonrasında vatandaşı daha çok ikna etmek daha çok inandırmak gerekecek. Yüzde 50'nin oyunu almak gerekecek. Böyle bir ortamda CHP'nin iktidar olması mı kuvvetlidir başka bir seçenek mi. Derler ki size Jupiter'e Mars'a yapacağımız yolu duble mi yapalım, otoban mı yapalım yoksa çift geliş gidiş mi yapalım."

'KOALİSYON OLSAYDI UCU KARANLIK BİR TÜNELE GİREBİLİRDİK'

Bakan Çelik, daha sonra merkez Yüreğir İlçesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Çelik, koalisyon hükümetlerinin Türkiye'yi zayıflattığını kaydederek şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi Türkiye'de bir koalisyon olsaydı. Koalisyon hükümetinin bir üyesi olan Adalet Bakanı'ndan başka, İçişleri Bakanı'ndan başka bir talimat gitseydi, hükümetin darbe girişimini engellemesi konusunda tek ses, tek yürek durumu olmasaydı, o gece Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir anlaşmazlık olsaydı emin olun biz o darbeyi engellemekte çok büyük bir sıkıntı çekerdik. Milletimiz çok daha büyük fedakarlıklar ortaya koymak zorunda kalırdı. O gece Türkiye'de koalisyon olsaydı, o darbe girişimini engelleme konusunda ucu karanlık bir tünele girebilirdik. Bizim geçmişte yaşadığımız bütün sıkıntılar koalisyonların yarattığı zayıf hükümet tabloları yüzündendir. 15 Temmuz'da bu tehlikenin geçmediğini gördük."

DHA