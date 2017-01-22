Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Haberi: Başbakan Yıldırım'dan İlhan Cavcav için taziye mesajı

Başbakan Yıldırım'dan İlhan Cavcav için taziye mesajı
13:0022 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Başbakan Yıldırım'dan İlhan Cavcav için taziye mesajı
Başbakan Yıldırım'dan İlhan Cavcav için taziye mesajı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı. İlhan Cavcav'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Başbakan Yıldırım'ın taziye mesajı şöyle:

"Türk sporunun ve iş dünyamızın efsanevi ismi İlhan Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi veren, renkli bir şahsiyet olarak spor ve iş dünyamıza unutulmaz hizmetlerde bulunan güzel insan İlhan Cavcav'a Allahtan rahmet diliyor, bütün spor dünyamıza ve bütün sevenlerine taziyelerimi sunuyorum"

DHA

Türkler ticareti nasıl değiştirdi?
Keşfet

Türkler ticareti nasıl değiştirdi?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar